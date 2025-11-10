हमास ने शहीद लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शव इजरायल को सौंपा, 11 साल पहले एक ऑपरेशन में हुए थे शहीद

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। हमास ने इजरायल को शहीद सैनिक लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर सौंप दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हर हफ्ते होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पहले ही इसकी जानकारी दी थी।

शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर मिलने के बाद अब पहचान की पुष्टि की जाएगी। वहीं, हमास द्वारा पार्थिव शरीर मिलने से पहले पीएम नेतन्याहू ने कहा, "हमें लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर प्राप्त होने वाला है। राज्य की स्थापना के समय से ही हमारी एक विरासत रही है, युद्ध में शहीद हुए अपने सैनिकों को वापस लौटाना, और हम यही कर रहे हैं।"

नेतन्याहू ने आगे कहा, "हमास ने कल घोषणा की कि उसके पास लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर है, जिनकी स्मृति सदैव स्मरणीय है। हमें आज दोपहर उनका पार्थिव शरीर प्राप्त होगा। यह प्रक्रिया, निश्चित रूप से, उनकी पहचान के सत्यापन के साथ तुरंत शुरू होगी।"

इजरायली पीएम ने बताया कि लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन 11 साल पहले 'ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज' में शहीद हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को हमास ने कब्जा कर रखा था, जिसने इस दौरान उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया था। इस दौरान, इजरायली सरकारों ने उन्हें वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किए।

पीएम नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि हम बिना किसी अपवाद के सभी बंधकों को वापस लाएंगे। 255 बंधक बनाए गए थे, जिनमें चार पहले बंधक बनाए गए थे। हम अब तक 250 वापस ला चुके हैं। हम उन सभी को वापस लाएंगे।

इजरायली पीएम ने कहा, "हमारे पास राज्य की स्थापना, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मुक्ति संग्राम तक की एक विरासत है, युद्ध में शहीद हुए हमारे सैनिकों को वापस लाने की, और हम ऐसा कर रहे हैं। कभी-कभी इसमें बहुत समय लग जाता है, जैसे कि सुल्तान याकूब की लड़ाई में 40 साल हो गए हैं। अब तक हम वहां से दो शहीद सैनिकों को वापस ला चुके हैं, और एक और सैनिक बचा है।"

उन्होंने कहा कि यह हमारे सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों, दोनों के प्रति हमारा एक बड़ा दायित्व है। हम एली कोहेन को वापस लाने पर काम कर रहे हैं। हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह एक पवित्र मूल्य है। यह इजरायल के नागरिकों के प्रति, और सबसे बढ़कर इजरायल के सैनिकों और लड़ाकों के प्रति हमारी पारस्परिक जिम्मेदारी को दर्शाता है।

--आईएएनएस

