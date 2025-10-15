अन्तरराष्ट्रीय

हमास ने इजरायली बंधकों के शवों को सौंपा, रेड क्रॉस पर सौंपे गए 4 शव

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दो साल के संघर्ष के बाद गाजा में शांति स्थापित होने की संभावना नजर आ रही है। दो साल बाद हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हुआ। ट्रंप के सीजफायर प्लान के पहले चरण के तहत हमास ने इजरायल के जीवित 20 बंधकों को सौंप दिया। इसके अलावा चार बंधकों के शव भी हमास द्वारा रेड क्रॉस को सौंपे गए।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शवों को गाजा पट्टी में इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) और इजरायल के इंटेलिजेंस शिन बेट के जवानों को सौंप दिया गया। सेना और शिन बेट ने एक संयुक्त बयान में कहा कि बाद में शवों को इजरायली बलों की निगरानी में सीमा पार इजरायल में स्थानांतरित कर दिया गया।

शवों की पहचान के लिए तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र ले जाया गया। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, हमास ने शवों की पहचान पहले से उजागर नहीं की।

इजरायली पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, "पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, परिवारों को एक आधिकारिक सूचना दी जाएगी।"

इस बीच, इजरायल वॉर रूम ने जानकारी दी है कि दो शवों की पहचान हो गई है। इजरायल वॉर रूम ने कहा, "तामिर निमरोदी के परिवार ने पुष्टि की है कि उनका पार्थिव शरीर इजरायल लौटा दिया गया है। 7 अक्टूबर, 2023 को, तामिर को उनके बेस से गाजा ले जाया गया था, और लगभग दो साल तक जीवन का कोई संकेत न मिलने के कारण उनकी जान को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।"

वहीं दूसरे शवों की पहचान उजागर करते हुए कहा गया, "इजरायली बंधक उरीएल बारूक के परिवार ने पुष्टि की है कि उनके अवशेष दफनाने के लिए इजरायल लौटा दिए गए हैं। 7 अक्टूबर, 2023 को नोवा संगीत समारोह में हमास के आतंकवादियों ने उरीएल की हत्या कर दी थी और उनके पार्थिव शरीर को गाजा ले जाया गया था।"

बता दें, सीजफायर प्लान के तहत हमास ने सोमवार को, चार बंधकों के शवों के साथ 20 जीवित बंधकों को भी रेड क्रॉस पर लौटा दिया। वहीं बदले में इजरायल ने भी लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंधकों को रिहा किया था।

इजरायल की ओर से जानकारी दी गई है कि गाजा में अभी भी करीब 20 और बंधकों के शव बचे हैं। इजरायल ने उन शवों को भी सौंपने की मांग की है।

इससे पहले सोमवार को इजरायल ने घोषणा की थी कि हमास के पास अब कोई भी जीवित इजरायली बंधक नहीं है। हमास ने पहले फेज में 7 बंधकों को रिहा किया। इसके बाद फिर बाकी के 13 बंधकों को रिहा किया गया।

--आईएएनएस

केके/एएस

