हमास के पास अब कोई जीवित बंधक नहीं, शेष 13 लौट रहे घर: इजरायल

यरूशलम, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायल ने सोमवार को दावा किया कि हमास के कब्जे में अब कोई भी जीवित इजरायली बंधक नहीं है, क्योंकि शेष 13 को इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) को सौंप दिया गया है। दो साल से अधिक समय तक हमास की कैद में रहने के बाद अब रिहा हुए हैं।

सोमवार को रिहा होने वाले बंधकों का यह दूसरा समूह था। इससे पहले, सात इजरायली नागरिक 738 दिनों से ज्यादा समय तक हमास की कैद में रहने के बाद अपने देश लौट आए थे।

इन सात में गली और जिव बर्मन, मतन अंगरेस्ट, एलन ओहेल, ओमरी मीरान, एतान मोर और गाय गिल्बोआ-डाला शामिल हैं।

रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी में इजरायली सेना को बंधक सौंप दिए।

एक्स पोस्ट में, आईडीएफ ने कहा, "अपनी सीमाओं की ओर लौट रहे हैं। सात लौटते बंधक अब गाजा पट्टी में आईडीएफ और शिन बेट बलों से मिल चुके हैं, और वे इजरायली क्षेत्र की ओर जा रहे हैं।"

सेना ने कहा कि बंधकों की पहले चिकित्सीय जांच होगी।

सेना ने कहा, "आईडीएफ कमांडर और सैनिक घर लौटते लोगों को सलामी देते हैं और उन्हें गले लगाते हैं।"

आईडीएफ प्रवक्ता ने जनता से जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बरतने, वापस लौटे लोगों की निजता का सम्मान करने और आधिकारिक जानकारी का पालन करने का अनुरोध किया है। आईडीएफ अतिरिक्त बंधकों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिन्हें बाद में रेड क्रॉस को सौंपे जाने की उम्मीद है।

इस बीच, हजारों इजरायली विशेष अवकाश प्रार्थना सभाओं के लिए नोवा स्थल पर एकत्रित हुए हैं। यह वही स्थल है जहां 7 अक्टूबर, 2023 को हमास ने कई इजरायलियों का नरसंहार किया था और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया था।

इससे पहले, हमास ने घोषणा की कि वह गाजा युद्धविराम और कैदी विनिमय समझौते के पहले चरण में 20 "जीवित इजरायली बंदियों" को रिहा करेगा।

हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा, "यह समझौता हमारे लोगों की दृढ़ता और इसके प्रतिरोध सेनानियों के लचीलेपन का परिणाम है, और हम इस समझौते और संबंधित समय-सीमा की अपनी प्रतिबद्धता का ऐलान करते हैं, जब तक कि दूसरा समूह इसका पालन करता है।"

इसमें आगे कहा गया है, "कई महीने पहले ही ज्यादातर बंदियों को जिंदा वापस किया जा सकता था, लेकिन वह इसमें लगातार देरी करता रहा।"

--आईएएनएस

केआर/