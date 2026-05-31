हमारा रूस के साथ सभी रणनीतिक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण : उत्तर कोरिया विदेश मंत्री

सोल, 31 मई (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोए सन-हुई ने कहा है कि उनका देश सभी रणनीतिक मुद्दों पर रूस के साथ "साझा दृष्टिकोण" रखता है।

रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, चोए ने यह बात शनिवार को प्योंगयांग स्थित रूसी दूतावास में आयोजित एक समारोह में कही। यह समारोह दिवंगत रूसी राजदूत अलेक्जेंडर मात्सेगोरा की स्मृति में एक स्मारक पट्टिका के अनावरण के लिए आयोजित किया गया था।

मात्सेगोरा ने 10 वर्षों से अधिक समय तक उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत के रूप में कार्य किया था। पिछले दिसंबर में 70 वर्ष की आयु में उनका अचानक निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं किया गया था।

तास के हवाले से योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि चोए ने कहा, "आज उत्तर कोरिया (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया) और रूस सभी रणनीतिक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं, जो दोनों देशों के गठबंधन संबंधों के स्तर को दर्शाता है।"

उन्होंने कहा, "मॉस्को और प्योंगयांग अपने साझा और महत्वपूर्ण हितों की लगातार रक्षा कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हो रहा है और दोनों देशों के लोगों के कल्याण को भी बढ़ावा मिल रहा है।"

चोए ने कहा कि उत्तर कोरिया रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, दोनों देशों के संबंध "साथीभाव और विश्वास" पर आधारित हैं, जो समय की कठिन परीक्षाओं के दौरान और मजबूत हुए हैं।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उत्तर कोरिया दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुए समझौतों के अनुरूप रूस के साथ सहयोग को और गहरा करेगा।

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने रविवार को बताया कि सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की स्थायी समिति के अध्यक्ष और विदेश मंत्री चोए सन-हुई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शनिवार को रूसी दूतावास में आयोजित इस समारोह में शामिल हुए थे।

--आईएएनएस

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