अन्तरराष्ट्रीय

'हमारे पास भी कई सरप्राइज हैं', अमेरिका की साजिश के खिलाफ ईरान की चेतावनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 10, 2026, 03:59 AM

नई द‍िल्‍ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। अमेर‍िका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध आज नौवें द‍िन में प्रवेश कर गया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेर‍िका की साज‍िश का ज‍िक्र करते हुए कहा, ''ईरान पूरी तरह से तैयार है।''

विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर ल‍िखा, ''ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के नौ दिन बाद, तेल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और सभी वस्तुएं तेजी से महंगी हो रही हैं। हमें पता है कि अमेरिका हमारे तेल और परमाणु स्थलों के खिलाफ योजना बना रहा है, ताकि महंगी कीमतों के बड़े झटके को नियंत्रित किया जा सके। ईरान पूरी तरह से तैयार है।''

उन्‍होंने कहा, "हमारे पास भी आपके लिए बहुत सारी रोमांचक चीजें हैं।"

इससे पहले आज विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिलने पर बधाई भी दी। अराघची ने कहा कि यह चुनाव देश की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करेगा।

सैयद अब्बास ने कहा कि मैं अयातुल्ला सैयद मुजतबा हुसैनी खामेनेई को इस्लामिक क्रांति के तीसरे नेता के तौर पर उनके सही चुनाव पर बधाई देता हूं और ईरान के महान लोगों को बधाई देता हूं। देश के सामने मौजूदा मुश्किल हालात में, यह चुनाव बेशक हमारे प्यारे देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देगा और ईरानी लोगों के बीच एकता और मेलजोल को मजबूत करेगा।

उन्होंने आगे कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सभी डिप्लोमैट्स इस्लामिक क्रांति के तीसरे लीडर के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करते हैं, और हम ईरान के महान देश के अधिकारों की रक्षा करने, राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को आगे बढ़ाने और ईरान की इस्लामिक क्रांति के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। झंडा उठाने वालों के हाथों से झंडा कभी न गिरे।"

वहीं, साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने दावा किया है कि अमेरिका की वजह से कूटनीतिक रास्ते बंद हुए हैं और तेहरान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा, "यह जंग थोपी गई है। अब ईरान के लोग एकजुट होकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के हमलों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...