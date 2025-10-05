अन्तरराष्ट्रीय

हमलों से बचने के लिए हमास ने अस्पतालों को ढाल बनाया, इजरायल ने फिर खोली पोल

Oct 05, 2025, 02:34 PM

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायल और गाजा के बीच संघर्ष रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास ने सहमति जता दी है और बदले में इजरायल ने हमले रोक दिए हैं। इस बीच इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी गाजा शहर में स्थित जॉर्डन अस्पताल से सटी एक सुरंग का पता लगाया है।

इजरायल का दावा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भूमिगत कार्यशाला तक जाने के लिए किया जाता था। इस सुरंग पर हमास संगठन के प्लाटून और कंपनी कमांडरों का कब्जा था।

यह सुरंग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें निर्माण कक्ष, बैठक कक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के भूमिगत क्वार्टर भी बने हैं। जॉर्डन अस्पताल के पास स्थित सुरंग मार्ग के अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा शहर में हमाद अस्पताल के नीचे एक और सुरंग का पता लगाया है।

इजरायल वार रूम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरंग की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर यह जानकारी दी। इजरायल का दावा है कि आतंकवादी संगठन हमास अस्पताल परिसरों में व्यवस्थित रूप से काम करता है और मानवीय सुविधाओं का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है। वर्षों से हमास ने गाजा पट्टी में अस्पतालों के नीचे भूमिगत स्ट्रक्चर बनाया था, जिसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता है।

आईएसए ने हमास को मानवीय ढांचों को ढाल बनाकर आतंक फैलाने का जिम्मेदार बताया है। हालांकि, इजरायल इससे पहले भी कहता रहा है कि हमास इंसानों को ढाल बनाकर आतंक फैला रहा है।

इजरायली वॉर रूम ने पोस्ट किया, "दक्षिणी गाजा शहर में एक सटीक कार्रवाई के दौरान, 36वीं डिवीजन और आईएसए के सैनिकों ने खुफिया निदेशालय के मार्गदर्शन में और याहलोम यूनिट के सहयोग से जॉर्डन अस्पताल परिसर से सटे एक सुरंग मार्ग का पता लगाया, जो हथियार निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भूमिगत कार्यशाला की ओर जाता था।"

पोस्ट में कहा गया कि जॉर्डन अस्पताल के पास इस सुरंग मार्ग के अलावा, आईडीएफ सैनिकों ने गाजा में हमाद अस्पताल के नीचे एक और सुरंग मार्ग का पता लगाया। हमास आतंकवादी संगठन अस्पताल परिसरों के भीतर व्यवस्थित रूप से काम करता है और सैन्य उद्देश्यों के लिए मानवीय सुविधाओं का दोहन करता है। सालों से, इस आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी में अस्पतालों के नीचे एक भूमिगत प्रणाली बनाई है, जिसका उपयोग हथियार निर्माण और युद्ध अभियानों के लिए किया जाता है।

आईडीएफ ने ये भी कहा है कि जॉर्डन अस्पताल के निकट हमास आतंकवादी संगठन की गतिविधि जॉर्डन के लोगों की भागीदारी या जानकारी के बिना हुई। इससे पहले भी आईडीएफ ने कई ऐसे सुरंगों का पता लगाया था, जो अस्पताल के नीचे से गुजर रही थी। हमास के ऐसे कई खुफिया सुरंगों को आईडीएफ ने तबाह भी किया।

आईडीएफ अधिकारियों के अनुसार गाजा में हमासे के ठिकानों से अब तक 900,000 से अधिक नागरिकों को दक्षिणी गाजा में स्थानांतरित किया जा चुका है।

-- आईएएनएस

केके/वीसी

