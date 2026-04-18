हम जापान से सैन्यवाद से पूरी तरह अलग होने का अनुरोध करते हैं: चीनी रक्षा मंत्रालय

बीजिंग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चांग श्याओकांग ने 17 अप्रैल को प्रेस वार्ता में सम्बंधित सवाल के जवाब में बताया कि हम जापान से ऐतिहासिक धारा के विपरीत कार्रवाई बंद कर सैन्यवाद से पूरी तरह अलग होने का अनुरोध करते हैं, वरना जापान एशियाई पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय समाज का विश्वास खो देगा।

रिपोर्ट के अनुसार जापानी सिनेट ने 2026 वित्त वर्ष का बजट पारित किया, जिसमें प्रतिरक्षा बजट 90 खरब जापानी येन पार कर नयी ऊँचाई पर पहुंच गया। इधर जापान सरकार को इस महीने सैद्धांतिक रूप से आघातकारी हथियार के निर्यात की मंजूरी देने की योजना है। इसके बारे में संबंधित सवाल के जवाब में चांग ने उपरोक्त बात कही।

17 अप्रैल को जापानी प्रतिरक्षा दल का एक ध्वंसक जहाज थाईवान स्ट्रेट से गुजरा। इस पर टिप्पणी करते हुए चांग ने कहा कि यह जानबूझ कर उकसावा है। पूर्वी कमान ने इस की पूरी निगरानी की और प्रभावी नियंत्रण किया। चीनी सेना हमेशा ऊंचे स्तर पर सर्तक रहती है और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की डटकर रक्षा करेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

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