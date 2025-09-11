हमें चीन में "मैराथन धावक" बनना होगा: यूनिलीवर के उपाध्यक्ष

बीजिंग, 10 सितंबर (आईएएनएस)। 8 सितंबर को चीन के श्यामन शहर में 25वां चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार मेला उद्घाटित हुआ। चाइना मीडिया ग्रुप को दिए एक साक्षात्कार में, यूनिलीवर के उपाध्यक्ष ज़ेंग शिवेन ने कहा कि चीन का बाजार विशाल है, नवाचार मजबूत है और नीतियाँ स्थिर हैं, और हमें चीन में "मैराथन धावक" बनना होगा और वहाँ अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना होगा।

ज़ेंग शीवेन ने कहा कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होने के नाते हमारे तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के लिए दो प्रमुख कारक हैं: पहला जनसंख्या आधार, और दूसरा आय वृद्धि। चीन सबसे बड़ा बाजार है, सबसे पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला वाला स्थान है, और हमारे कई कच्चे माल का स्रोत भी है। हम "लंबी दूरी के धावक" हैं, जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए निश्चितता सबसे महत्वपूर्ण है। चीन बाहरी दुनिया के प्रति खुलेपन पर लगातार ज़ोर देता है, जो चीन की एक मूलभूत राष्ट्रीय नीति है। इसने हमारे लिए निश्चितता स्थापित की है और आश्वासन प्रदान किया है।

ज़ेंग शीवेन ने कहा कि अब हमारे पास खुले नवाचार को आगे बढ़ाने की एक और दिशा है। हमने इसी वर्ष चीनी विज्ञान अकादमी, कई विश्वविद्यालयों और कई नवोन्मेषी कंपनियों के साथ एक निम्न-कार्बन नवीकरणीय नवाचार केंद्र की स्थापना की है। जैसे-जैसे चीन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नवाचार विकसित हो रहा है, हम स्वयं काम करने के बजाय चीनी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/