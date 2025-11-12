हमें चीन के साथ गहराई से एकीकरण की आशा है : बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी

बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन के बाद पहली बड़ी आर्थिक कूटनीति घटना के रूप में, चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारियों ने '15वीं पंचवर्षीय योजना' और चीन के खुले रवैये से लाए गए विकास के अवसरों की प्रशंसा की, और चीनी बाजार में अपना विश्वास व्यक्त किया और इसमें गहराई से भाग लेने की अपनी आशा व्यक्त की।

उनका कहना है कि '15वीं पंचवर्षीय योजना' बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए कई अवसर लेकर आई, और चौथे पूर्णाधिवेशन से उन्हें अधिक से अधिक खुले चीन को महसूस होता है।

जर्मन बहुराष्ट्रीय निगम ज़ीस ग्रुप के ग्रेटर चाइना के अध्यक्ष और सीईओ मार्टिन फिशर ने कहा कि चीन की '15वीं पंचवर्षीय योजना' उनकी कंपनी के लिए कई अवसर लेकर आई है। इस योजना में नवाचार और उच्च-गुणवत्ता वाले विकास पर जोर दिया गया है, साथ ही, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, उच्च-स्तरीय विनिर्माण और अर्धचालक जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ज़ीस ग्रुप के श्रृंखलाबद्ध उत्पाद और समाधान इन क्षेत्रों में विकास को समर्थन देने में सक्षम हैं।

मार्टिन फ़िशर ने यह भी कहा कि अपनी कंपनी के रणनीतिक दृष्टि के आधार पर वे चीन के स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में और अधिक गहराई से एकीकृत होने की आशा करते हैं। इसका अर्थ है चीन में कंपनी स्थानीय उत्पादन का विस्तार करेगी, और चीनी बाजार के ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ उठा कर संयुक्त रूप से नवाचार करेगी।

वहीं, सिंगापुर के बहुराष्ट्रीय निगम निप्पॉन पेंट चाइना के सीईओ चुंग चुंग लिंग ने कहा कि सीपीसी 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन के बाद, सभी लोगों ने महसूस किया कि चीन की नीतियां विदेशी निवेश के लिए अधिक खुली और अधिक अनुकूल थीं। उनकी कंपनी के उत्पाद मकानों की डिज़ाइन के लिए अच्छा है, और यह चीन की राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा विकास प्राप्त करेगा। साथ ही, इससे चीनी उपभोक्ता खर्च की अगली लहर को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए, उनके निगम को चीन पर बहुत भरोसा है।

उधर, स्विट्ज़रलैंड के बहुराष्ट्रीय निगम नेस्ले ग्रुप के ग्रेटर चाइना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फ़ांग च्युनथाओ ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में चीन में उनके निवेश में कमी नहीं आई है, बल्कि वृद्धि हुई है। अभी दो हफ्ते पहले ही, कंपनी ने पूर्वी चीन के शानतोंग प्रांत के छिंगताओ शहर में अपनी नवीनतम तरल दूध उत्पादन लाइन चालू की है, जो एक बार फिर भविष्य के चीनी बाजार में उनके विश्वास को दर्शाता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

