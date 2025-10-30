हक्कानी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, बोले 'अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी हमला होगी बड़ी गलती'

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, ऐसे में अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने गुरुवार को काबुल में एक जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी दी कि आक्रामकता का कोई भी काम काबुल बर्दाश्त नहीं करेगा।

हक्कानी ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत के लेटेस्ट राउंड के बेनतीजा रहने के कुछ दिनों बाद कहा, "अफगानिस्तान के लोगों को अंदरूनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे किसी भी विदेशी हमलावर के खिलाफ एकजुट हैं। अपने इलाके की रक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।"

यह बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अफगान तालिबान को कथित तौर पर कड़ी चेतावनी देने के 24 घंटे से भी कम समय बाद आया है। आसिफ ने कहा था कि वे इस्लामाबाद के इरादों को "अपनी बर्बादी" पर परख सकते हैं। आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को तालिबान को "पूरी तरह से खत्म करने" और उन्हें छिपने के लिए गुफाओं में वापस भेजने के लिए अपने पूरे हथियारों के "एक छोटे से हिस्से" का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।

बातचीत और बातचीत के एक संभावित नए दौर पर टिप्पणी करते हुए, हक्कानी ने कहा, "समझौते और बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते। हालांकि, जो कोई भी हमला करेगा, उसे पता होना चाहिए कि हम दुनिया के बादशाहों के खिलाफ खड़े हुए हैं, और हमारे लिए अपने इलाके की रक्षा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।"

पाकिस्तान ने जोर देकर कहा है कि तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के खिलाफ कार्रवाई करना और इस ग्रुप के लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह लेने से रोकना किसी भी समझौते के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैं।

हालांकि, हक्कानी ने गुरुवार को कहा कि यह मुद्दा पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है।

उन्होंने कहा, "हमने कई मीटिंग्स में और अलग-अलग तरीकों से पाकिस्तान के साथ यह मुद्दा उठाया है, उनसे कहा है कि वे अपनी अंदरूनी समस्या को अपने देश में ही सुलझाएं।"

हक्कानी ने चेतावनी दी, "अगर आप कल इस समस्या को अफगानिस्तान में लाते हैं, तो आप यहां अशांति पैदा करेंगे। इसके बाद और भी दुश्मनी होगी। यह गलती आखिरकार आपकी होगी और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

उन्होंने आगे जोर देकर कहा, "हालांकि हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइलें या एडवांस्ड हथियार नहीं हैं, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प और इरादा मजबूत है। हम किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं।"

तालिबान के इस बड़े नेता ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हमला "बहुत बड़ी गलती" साबित होगा।

इस हफ्ते की शुरुआत में, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी, और इस्लामाबाद के पीछे हटने के बाद बातचीत टूटने के बाद भविष्य में किसी भी सैन्य हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई थी।

सूत्रों के हवाले से, अफ़गान मीडिया आउटलेट एरियाना न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी मांगें रखने के बाद बातचीत से खुद को अलग कर लिया, जिन्हें अफगान प्रतिनिधिमंडल ने "गैर-वाजिब और नामंजूर" बताया। इन मांगों में काबुल से यह कहना भी शामिल था कि वह कथित तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हथियारबंद लोगों को वापस बुलाए और उन पर कंट्रोल करे - इस मांग को अफ़गान पक्ष ने खारिज कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान अफगान जमीन पर हवाई हमले करता है, तो अफगान सेना इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस्तांबुल में हुई बातचीत से गहरे अविश्वास, फूट और अलग-अलग एजेंडे सामने आए, खासकर अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशन और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर।

भारत के प्रमुख न्यूज नेटवर्क एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया, "ऐसा लगता है कि बातचीत टूटने की तुरंत वजह पाकिस्तान का पहली बार सार्वजनिक रूप से यह चौंकाने वाला कबूलनामा था कि उसका अमेरिका के साथ एक समझौता है जो उसे अपने इलाके से ड्रोन ऑपरेशन करने की इजाजत देता है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पर जोर देकर कहा कि इस समझौते को तोड़ा नहीं जा सकता, इस बयान से अफगान पक्ष में गुस्सा भड़क गया, जिसने यह आश्वासन मांगा कि पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन को अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देगा।"

