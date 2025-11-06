हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह का निर्माण उच्च मानकों के अनुरूप करें : शी चिनफिंग

बीजिंग, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने हाईनान प्रांत के सानया शहर में हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह के निर्माण पर एक रिपोर्ट सुनी।

कार्य रिपोर्ट सुनते समय शी चिनफिंग ने जोर देकर कहा कि हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह का निर्माण सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा नए युग में व्यापक रूप से सुधार और खुलेपन को गहरा करने के उद्देश्य से लिया गया एक बड़ा निर्णय है। हमें 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन की भावना का गंभीरता से अध्ययन और कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही सीपीसी केंद्रीय समिति के केंद्रीकृत और एकीकृत नेतृत्व में, सभी स्तरों और संबंधित पक्षों को घनिष्ठ सहयोग करना चाहिए और निरंतर प्रयासों के माध्यम से चौतरफा तरीके से हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।

रिपोर्ट सुनने के बाद, शी चिनफिंग ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने बताया कि सीपीसी केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह इस वर्ष 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर पूरे द्वीप में सीमा शुल्क विशेष सुविधा कदम शुरू करेगा। यह चीन के लिए उच्च-स्तरीय खुलेपन का अडिग विस्तार करने और एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सभी स्तरों और संबंधित पक्षों को एक सुचारू और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी करनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/