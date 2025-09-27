हंगरी ने जेलेंस्की के ड्रोन से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के दावे को किया खारिज

बुडापेस्ट, 27 सितंबर (आईएएनएस)। हंगरी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इस दावे को खारिज कर दिया कि हंगरी के जासूसी ड्रोन ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया होगा।

पहले जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि यूक्रेनी सेना ने देश के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की जानकारी दी है, यह काम शायद हंगरी के रिऑनाइसेंस ड्रोन ने किया है और प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि उड़ानों का लक्ष्य यूक्रेन के सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्र हो सकते हैं।

हंगरी के विदेश और व्यापार मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने इस आरोप को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। सिज्जार्टो ने फेसबुक पेज पर लिखते हुए कहा कि जेलेंस्की हंगरी विरोधी भावनाओं में खो गए हैं और फालतू बातों के पीछे भाग रहे हैं।

हाल के वर्षों में बुडापेस्ट और कीव के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शिनहुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, हंगरी ने रूस से अपनी ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य मार्ग, ड्रुज्बा तेल पाइपलाइन पर यूक्रेन के हमलों की बार-बार आलोचना की है और यूक्रेन के ट्रांसकारपैथियन क्षेत्र में जातीय हंगरी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चिंता जताई है।

साथ ही, हंगरी यूक्रेन के ईयू में शामिल होने के प्रोसेस का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि उसे अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी की जरूरत है और साथ ही यूक्रेन के ईयू में शामिल होने से ईयू के कृषि सब्सिडी सिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है।

उच्च स्तरीय बातचीत तनावपूर्ण रही है, और दोनों पक्ष अक्सर सार्वजनिक बयानों में एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं।

इन विवादों के बावजूद, हंगरी ने फरवरी 2022 में सशस्त्र संघर्ष शुरू होने के बाद से यूक्रेन को मानवीय सहायता दी है, शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोलीं और शरणार्थी बच्चों के लिए यूक्रेनी भाषा का स्कूल भी खोला।

