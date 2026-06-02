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हंगरी के पीएम मग्यार ने राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में संशोधन का रखा प्रस्ताव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 02, 2026, 04:37 AM

बुडापेस्ट, 1 जून (आईएएनएस)। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने सोमवार को राष्ट्रपति तामस सुल्योक की नाकामियों के बारे में बात की और उन्हें हटाने के लिए संविधान में बदलाव का प्रस्ताव रखा।

यूरो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सैंडोर पैलेस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मग्यार ने कहा, "जैसे विक्टर ओरबान ने हंगरी के लोगों को छोड़ दिया है, वैसे ही तामस सुल्योक ने हंगरी रिपब्लिक को छोड़ दिया है।" तामस सुल्योक को विक्टर ने ही नियुक्त किया था।

उन्होंने कहा, "रिपब्लिक के राष्ट्रपति का ऑफिस किसी भी देश के प्रमुख से ज्यादा जरूरी और ज्यादा पावरफुल होता है। यह हंगरी के फायदे में है कि प्रेसिडेंसी को वह अथॉरिटी वापस मिले जो हाल के सालों में उसकी चुप्पी, उसके गलत फैसलों और उसकी गलतियों की वजह से कमजोर हुई है।"

मग्यार ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति सुल्योक को बता दिया है कि अगर वह पोस्ट पर बने रहते हैं और खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वह टिस्जा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपने फैसले के बारे में बता देंगे और तुरंत जरूरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे।

यूरो न्यूज के अनुसार, उन्होंने यह बात तमस सुल्योक से मीटिंग के बाद कही। मग्यार ने यह नहीं बताया कि सरकार किस तरह का संस्थागत सुधार करना चाहती है। हालांकि, उन्होंने यह जरूर बताया कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए बनाया गया कानून नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा जिससे दूसरे स्टेट लीडर्स को भी ऑफिस से हटाया जा सकेगा।

हंगरी के पीएम ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश के लोगों को राष्ट्रपति चुनने में ज्यादा अधिकार मिले। मग्यार ने कहा, "फंडामेंटल लॉ बिल्कुल साफ है, रिपब्लिक का प्रेसिडेंट देश की एकता को दिखाता है और राज्य के लोकतांत्रिक कामकाज को सुरक्षित रखता है।" इससे पहले उन्होंने विस्तार में बताया कि कैसे सुल्योक उस भूमिका को निभाने में विफल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब हंगरी के पूर्व पीएम विक्टर ओरबान ने बग्स, बड़ी सफाई और एक शैडो आर्मी के बारे में बात की थी, तो सुल्योक ने कोई बयान नहीं दिया था। मग्यार ने कहा कि जब उन्होंने राष्ट्रपति सुल्योक से ओरबान की बातों के बारे में पूछा, तो उन्हें बताया गया कि वे सिर्फ एक राजनीतिक राय थीं और उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की कोई जरूरत नहीं थी।

मई की शुरुआत में, हंगरी की टिस्जा पार्टी के लीडर, पीटर मग्यार ने नई नेशनल असेंबली के पहले सत्र में संसदीय वोट में जीत हासिल करने के बाद हंगरी के पीएम के तौर पर शपथ ली।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 199 सांसदों में से 195 सांसदों ने वोट डाला, जिसमें 140 पक्ष में, 54 खिलाफ और एक ने वोट नहीं दिया।

अपने पहले भाषण में, मग्यार ने कहा कि नई सरकार को न सिर्फ सरकार बदलने का बल्कि सिस्टम बदलने का भी जनादेश मिला है। उन्होंने हंगरी की सेवा करने के बजाय उस पर राज करने की कसम खाई, जिसमें उन्होंने सुलह, लोकतांत्रिक नवीनीकरण और राष्ट्रीय यूनिट पर जोर दिया।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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