हांगकांग विमान हादसा: लैंडिंग के दौरान गश्ती वाहन से टकरा समुद्र में गिरा एयरक्राफ्ट 32 साल पुराना

Oct 20, 2025, 05:31 AM
हांगकांग विमान हादसा: लैंडिंग के दौरान गश्ती वाहन से टकरा समुद्र में गिरा एयरक्राफ्ट 32 साल पुराना

हांगकांग, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोमवार तड़के एक दुखद घटना घटी जब दुबई से आ रहा एक मालवाहक विमान हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान रनवे से उतरकर समुद्र में जा गिरा। हादसे में 2 ग्राउंड स्टाफ की मौत हो गई।

विमान, जो एमिरेट्स स्काईकार्गो की उड़ान ईके9788 के रूप में संचालित था और तुर्की वाहक एयरएसीटी द्वारा उड़ाया जा रहा था, स्थानीय समयानुसार लगभग 3:50 बजे उतरने का प्रयास कर रहा था, जब नए खुले तीसरे रनवे पर उसका नियंत्रण खो गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, बोइंग 747 मालवाहक विमान परिधि की बाड़ तोड़कर हवाई अड्डे के एक गश्ती वाहन से टकरा गया, जिससे वह समुद्र में जा गिरा।

इस टक्कर में हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ के दो सदस्यों की मौत हो गई, जो उस समय गश्ती कार के अंदर थे। विमान में सवार चार चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया, और किसी के घायल होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

हांगकांग अग्निशमन सेवा ने बताया कि दुर्घटना के दो मिनट के भीतर ही त्वरित प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसमें 213 कर्मियों, 45 आपातकालीन वाहनों और समुद्री जहाजों को तैनात किया गया था। अग्निशमन कर्मियों और चिकित्सकों ने घटनास्थल को सुरक्षित करने और प्रभावित लोगों को निकालने के लिए तेज़ी से काम किया।

हवाई अड्डा संचालन के कार्यकारी निदेशक स्टीवन यिउ सिउ-चुंग ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि लैंडिंग के समय मौसम अनुकूल था। उन्होंने पुष्टि की कि हवाई अड्डे के संचालन पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि उत्तरी रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मध्य और दक्षिणी रनवे से उड़ानें जारी हैं।

विमान ट्रैकिंग सेवा एयरफ्लीट्स के आंकड़ों से पता चलता है कि दुर्घटना का शिकार हुआ विमान 32 साल पुराना बोइंग 747-481 बीडीएसएफ था, जिसे मूल रूप से 1993 में यात्री विमान के रूप में बनाया गया था और बाद में इसे कार्गो उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया। अपने जीवनकाल में, इस विमान ने जापान की एएनए और सऊदी अरब एयरलाइंस सहित कई एयरलाइनों के साथ सेवा प्रदान की।

1998 में पुराने काई टैक एयरपोर्ट की जगह खुलने के बाद से वर्तमान चेक लैप कोक हवाई अड्डे पर यह दूसरी घातक दुर्घटना है। पिछली घातक घटना 1999 में हुई थी, जब चाइना एयरलाइंस का एक विमान एक तूफान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई थी।

अधिकारी दुर्घटना के सटीक कारण की जांच जारी रखे हुए हैं, जबकि प्रभावित रनवे के पास बचाव कार्य जारी है।

--आईएएनएस

