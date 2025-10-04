अन्तरराष्ट्रीय

हांगकांग में राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन परेड का आयोजन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 04:00 AM

बीजिंग, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। बौहिनिया कल्चर ग्रुप द्वारा और बौहिनिया पत्रिका द्वारा आयोजित 2025 चीनी राष्ट्रीय दिवस ड्रोन शो हांगकांग में आयोजित किया गया।

रात 8 बजे, 1,200 ड्रोनों ने उड़ान भरी और वान चाई तट के ऊपर रात के आसमान को रोशन कर दिया। ड्रोनों की एक सटीक कतार से बना एक विशाल चीनी झंडा रात के आसमान में दिखाई दिया और इसी के साथ प्रदर्शन की शुरुआत हुई।

15 मिनट, 15 अंकों के प्रदर्शन में, बदलते ड्रोन स्वरूपों ने हांगकांग के नागरिकों को एक मनमोहक दृश्य-श्रव्य दावत दी, जिसमें मातृभूमि के साथ हांगकांग के रक्त संबंधों और साझा विकास के शानदार अध्याय को प्रदर्शित किया गया।

हांगकांग की ऐतिहासिक इमारतें, डबल-डेकर बसें और ट्राम, विक्टोरिया हार्बर का क्षितिज और अन्य तत्व हवा और जमीन पर एक-दूसरे के पूरक हैं, तथा स्वप्न जैसा दृश्य बनाते हैं।

प्रदर्शन के दौरान काफी भीड़ थी और माहौल जीवंत था, कई नागरिक पहले से ही प्रतीक्षा करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए थे।

हांगकांग के नागरिक गोंग ने कहा कि ड्रोन द्वारा बनाई गई शेनडोंग युद्धपोत और संख्या 76 का पैटर्न विशेष रूप से दिल को छू लेने वाला है। इससे मुझे लगता है कि हांगकांग और हमारी मातृभूमि चीन हमेशा एकजुट हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...