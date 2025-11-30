अन्तरराष्ट्रीय

हांगकांग में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर शोक जताया गया

Nov 30, 2025, 03:24 AM

बीजिंग, 29 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार ने 29 नवंबर को राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर शोक जताने की रस्म आयोजित की।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रशासक ली का चिउ जॉन, सीपीसी की केंद्रीय समिति के हांगकांग व मकाओ कार्यालय और राज्य परिषद के हांगकांग व मकाओ कार्यालय के अधिकारी श्यू छिफांग समेत अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।

वहीं, हांगकांग में केंद्रीय सरकार के संपर्क कार्यालय ने भी भीषण अग्निकांड में मृतकों और मारे गए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर शोक जताने की रस्म आयोजित की।

गौरतलब है कि हांगकांग के न्यू टेरिटरीज के थाईपो जिले में 26 नवंबर को दोपहर बाद भीषण आग लगी। अब तक इसमें 128 लोगों की मौत होने की खबर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

