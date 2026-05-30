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हांगकांग में पत्रकार को जेल, प्रेस संगठन ने की निंदा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 10:25 AM

पेरिस, 30 मई (आईएएनएस)। पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता संगठन रिपोर्टर्स विद्आउट बॉर्डर्स (आएसएफ) ने हांगकांग के वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व हांगकांग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (एचकेजेए) प्रमुख रॉनसन चान को जेल की सजा दिए जाने की कड़ी निंदा की है। चान को “पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालने” के आरोप में पांच दिन जेल की सजा सुनाई गई है। सजा को त्वरित प्रभाव से लागू कर दिया गया।

आरएसएफ के अनुसार, चान को सितंबर 2022 में हांगकांग के मोंगकॉक इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी की बैठक की रिपोर्टिंग करते समय गिरफ्तार किया गया था, जब वे एक सादे कपड़ों वाले पुलिस अधिकारी से सवाल कर रहे थे। इसे ही पुलिस ने संदिग्ध माना।

आरएसएफ एशिया पैसिफिक की एडवोकेसी मैनेजर एलेक्जेंड्रा बिएलाकोव्स्का ने कहा, "यह फैसला स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने का उदाहरण है और इससे प्रेस स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ेगा। इस फैसले ने पुलिस को पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है।"

रॉनसन चान इससे पहले बंद हो चुके मीडिया संस्थान स्टैंड न्यूज में डिप्टी असाइनमेंट एडिटर रह चुके हैं, जिसे 2021 में पुलिस छापे के बाद बंद कर दिया गया था। पुलिस ने रेड के बाद छह पत्रकारों को हिरासत में लिया था, जिनमें से एक एडिटर-इन-चीफ छुंग प्यू कुएन और पैट्रिक लाम को जेल की सजा मिली थी। यह चीनी न्यूज आउटलेट था जो एप्पल डेली के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा नाम माना जाता था।

आरएसएफ ने कहा, "हांगकांग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, जो 1968 से प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम कर रहा है, पिछले वर्षों में सरकार और समर्थक समूहों के दबाव का सामना कर रहा है।"

संस्था के अनुसार, 2020 के बाद से हांगकांग में कम से कम 28 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से नौ अभी हिरासत में हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हांगकांग की वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग 2002 में 18वें स्थान से गिरकर 2026 में 140वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि चीन 180 देशों में 178वें स्थान पर है।

--आईएएनएस

केआर/

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