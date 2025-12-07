हांगकांग में 8वें विधान परिषद चुनाव की मतदान प्रक्रिया शुरू

बीजिंग, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के 8वें विधान परिषद चुनाव का मतदान रविवार सुबह साढ़े 7 बजे शुरू हो गया है। पूरे हांगकांग में 612 मतदान केंद्र एक साथ खुले हैं, जहां 41.3 लाख से अधिक पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यवस्थित रूप से कतारबद्ध होकर भाग ले रहे हैं।

'देशभक्तों द्वारा हांगकांग का शासन' सिद्धांत को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, यह चुनाव 90 विधायकों का चयन करेगा, जिनमें निर्वाचन समिति क्षेत्र से 40, कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रों से 30 और प्रत्यक्ष क्षेत्रीय चुनावों से 20 सीटें शामिल हैं। नवनिर्वाचित विधायकों का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होकर चार वर्ष तक रहेगा।

सिविल सेवकों, स्वास्थ्यकर्मियों, अल्पसंख्यक समूहों आदि सहित विभिन्न वर्गों के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इस चुनाव में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ताई पो जिले में होंग फुक एस्टेट की आग से प्रभावित मतदाताओं के लिए नि:शुल्क शटल बस सेवा और 'एक घर, एक सामाजिक कार्यकर्ता' सूचना सेवा प्रदान की गई है।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रशासक जॉन ली का-चिउ ने रविवार सुबह मतदान किया। उन्होंने बताया कि पूरी मतदान प्रक्रिया सुचारू और सुविधाजनक रही, मतदान केंद्र के कर्मचारियों ने सबकुछ स्पष्ट रूप से समझाया और नागरिकों के मतदान में सहूलियत के लिए विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार द्वारा कई उपाय किए गए।

जॉन ली ने सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सक्रिय रूप से भाग लेकर देश और हांगकांग से दृढ़तापूर्वक प्रेम करने वाले, जिम्मेदार और सक्षम जनप्रतिनिधियों का चयन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव का समय पर संपन्न होना सामाजिक स्थिरता की रक्षा है और आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए एक मजबूत आधार भी।

मतदान के परिणाम सोमवार की सुबह घोषित किए जाने की योजना है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/