हांगकांग: बहुमंजिला इमारतों में लगी आग, कई लोग फंसे

हांगकांग, 26 नवंबर (आईएएनएस)। हांगकांग के ताईपो स्थित कुछ बहुमंजिला इमारतों में बुधवार दोपहर आग लग गई। स्थानीय मीडिया ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट (एफएसडी) के हवाले से बताया है कि, भीषण आग में कई लोग फंसे हुए हैं।

मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। एफएसडी ने मीडिया आउटलेट एचकेएफपी को बताया कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार, ताइ पो में कई रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग में एक दमकल कर्मी समेत चार लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

घायलों में से दो की हालत गंभीर है, जबकि एक की हालत स्थिर है।

एफएसडी ने कहा कि उन्हें बुधवार दोपहर 2.51बजे आग लगने की रिपोर्ट मिली और उन्होंने दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब आग को नंबर 4 अलार्म फायर (हांगकांग में दूसरा सबसे बड़ा अलार्म) बताया। आग बुझाने का ऑपरेशन चल रहा है।

शहर के ताई पो में आठ ब्लॉक वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वांग फुक कोर्ट में फायरफाइटर्स की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। लाइव फुटेज में तीन इमारतों से धुएं का गुबार निकलता देखा जा सकता है।

पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटीएचके ने पुलिस के हवाले से कहा है कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कहा था कि आठ लोग घायल हुए थे इनमें से तीन बेहोश हैं। हांगकांग की मीडिया ने कहा कि कुछ लोग बुरी तरह जल गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के ताइ पो जिले में कॉम्प्लेक्स के बाहर बांस की मचान पर आग फैल गई।

ताई पो, हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है। आग की भयावहता को देखते हुए यातायात विभाग ने ताइ पो हाईवे का पूरा हिस्सा बंद कर दिया है और बसों का रास्ता बदला जा रहा है।

