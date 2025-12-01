अन्तरराष्ट्रीय

हांगकांग अग्निकांड में मौत का आंकड़ा 146 तक पहुंचा, 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता

Dec 01, 2025, 04:21 AM

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। हांगकांग में हुई भीषण अग्निकांड में मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 146 हो गई। हांगकांग में हुआ यह अग्निकांड दशकों में सबसे भयावह था। घटना के पांचवें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अभी भी लगभग 100 से ज्यादा लोग लापता हैं।

इस मामले में पुलिस ने कहा कि आपदा पीड़ित पहचान इकाई (डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन यूनिट) ने हांगकांग के उत्तरी ताइपो जिले में आठ-ब्लॉक वाले बड़े कॉम्प्लेक्स 'वांग फुक कोर्ट' के तीन और टावरों में जांच अभियान को तेज किया, जिसके बाद और लाशें बरामद हुईं।

चीफ सुपरिटेंडेंट त्सांग शुक-यिन ने मीडिया को जानकारी दी कि "शाम 4:00 बजे तक, मरने वालों की संख्या 146 थी। अभी और मौतों का पता चल सकता है।"

चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार ने 29 नवंबर को राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर अग्निकांड में मरने वाले लोगों के प्रति शोक जताया। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रमुख ली का चिउ जॉन, सीपीसी की केंद्रीय समिति के हांगकांग और मकाओ कार्यालय और राज्य परिषद के हांगकांग और मकाओ कार्यालय के अधिकारी श्यू छिफांग समेत कई अन्य अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।

वहीं, हांगकांग में केंद्रीय सरकार के संपर्क कार्यालय ने भी भयावह अग्निकांड में मृतकों और मारे गए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर शोक जताया।

हांगकांग के न्यू टेरिटरीज के ताइपो जिले में 26 नवंबर को दोपहर बाद भीषण आग लगी थी। इससे पहले फायर सेवा विभाग को बुधवार को स्थानीय समय के हिसाब से दोपहर करीब 2:51 बजे हादसे की जानकारी दी गई थी। भयंकर आग की वजह से विभाग ने स्थानीय समयानुसार शाम 6:22 बजे अलर्ट को नंबर 5 अलार्म फायर तक बढ़ा दिया।

जहां पर आग लगी है, वह रिहायशी इलाका है। वांग फुक कोर्ट में आठ रेजिडेंशियल इमारतें हैं, और आग ने सात को अपनी चपेट में लिया था। इसके बाद हांगकांग हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मेजर इंसिडेंट कंट्रोल सेंटर को सक्रिय कर दिया।

इससे पहले एजुकेशन ब्यूरो ने प्रभावित छात्रों को सही मदद देने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और संबंधित स्टाफ को अस्थायी आश्रय घरों में भेजा है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

