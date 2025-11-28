अन्तरराष्ट्रीय

हांगकांग आगजनी में मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, अब तक 128 लोगों की गई जान

Nov 28, 2025

हांगकांग, 28 नवंबर (आईएएनएस)। हांगकांग के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। एचकेएसएआर सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है।

बता दें कि जिस जगह पर आग लगी, वहां आठ बिल्डिंग हैं। आठ में से सात इमारतों में भीषण आग लग गई। हालात ये थे कि आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग फिर से न भड़क जाए, इसके लिए एफएसडी ने कुल 304 फायर इंजन और रेस्क्यू गाड़ियां भेजी हैं।

आग को दोबारा भड़कने से रोकने के लिए गर्मी या तापमान के स्तर पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, सात में से चार बिल्डिंगों की आग बुझा दी गई है। इसके अलावा, तीन इमारतों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तीन इमारतों में आग के हल्के-हल्के धब्बे दिखाई दे रहे हैं।

एजेंसी ने बताया कि रिहायशी इलाका वांग फुक कोर्ट में आठ बिल्डिंग हैं, जिनमें से सभी को एक बड़े रेनोवेशन प्रोजेक्ट की वजह से हरे जाल और मचान से ढका गया था।

पुलिस की जांच में पता चला कि इमारतों को जिन चीजों से ढका गया था, उन पर लगे ज्वलनशील पदार्थ आग के तेजी से फैलने की वजह हो सकते हैं। वहीं, रेनोवेशन के लिए जिम्मेदार तीन लोगों को पहले ही संदिग्ध हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसे हांगकांग में दशकों में देखी गई सबसे भयानक आग मानी जा रही है।

इससे पहले हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने गुरुवार को कहा था कि फायरफाइटर्स की लगातार कोशिशों के बाद वांग फुक कोर्ट में लगी आग पर धीरे-धीरे काबू पा लिया गया है।

इससे पहले ये भी जानकारी सामने आई थी कि लगभग 200 लोगों के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं आग में घायल हुए 72 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से आठ लोग फायरफाइटर्स हैं, जो आग बुझाने की कोशिश में घायल हो गए।

