हांगकांग '2025 विश्व प्रतिभा रैंकिंग' में एशिया में शीर्ष पर

बीजिंग, 9 सितंबर (आईएएनएस)। 9 सितंबर को, स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी "2025 विश्व प्रतिभा रैंकिंग" में हांगकांग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले साल नौवें स्थान पर रहने के बाद, इस साल हांगकांग चौथे स्थान पर पहुँच गया है और एशिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के सरकारी प्रवक्ता ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि शिक्षा, नवाचार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए सरकार की नीतियाँ और प्रयास सही दिशा में हैं और सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से पाँच विश्वविद्यालय हांगकांग में मौजूद हैं, और यह उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभाओं का केंद्र है।

बताया गया है कि एचकेएसएआर सरकार "हांगकांग में अध्ययन" ब्रांड के निर्माण करने और शैक्षिक क्षेत्र में लगातार निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत, संस्थानों को नवाचार और सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालयों का लाभ उठाया जा रहा है। हांगकांग सरकार विश्व भर से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों सहित कई विशिष्ट नीतिगत उपाय लागू कर रही है। यह सब शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की रणनीति का समर्थन करता है।

