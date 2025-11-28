अन्तरराष्ट्रीय

हुआंगयान द्वीप में पारिस्थितिकी पर्यावरण की रिपोर्ट जारी

Nov 28, 2025, 05:03 PM

बीजिंग, 28 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस मौके पर वर्ष 2025 में हुआंगयान द्वीप में समुद्री पारिस्थितिकी पर्यावरण स्थिति के सर्वेक्षण और मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंगयान द्वीप में समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता लगातार बेहतरीन बनी है। समुद्री जल की गुणवत्ता और समुद्री तलछट की गुणवत्ता का स्तर पहली श्रेणी पर कायम रहा। वहीं, मछली के नमूनों में भारी धातुओं और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों की अवशिष्ट राशि मूल्यांकन मानक की सीमा से नीचे है। समुद्री जल, समुद्री तलछट और मछली के नमूनों में साइनाइड नहीं पाया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंगयान द्वीप में मूंगा-चट्टान की पारिस्थितिक व्यवस्था स्वस्थ और स्थिर रही। जीवित कोरल का औसत कवरेज 29.8 प्रतिशत है और रीफ जीवन की विविधता समृद्ध है। मूंगा-चट्टान से जुड़ी कोई बीमारी नहीं पाई गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंगयान द्वीप में प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था की विविधता, स्थिरता और निरंतरता बेहतर है। यह दक्षिण चीन सागर में समुद्री जीवन के लिए अहम आवास और आश्रय दे सकता है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय बदलाव का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

