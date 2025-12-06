हू खेई और सुन युजी को आईएसएसएफ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला पिस्टल एथलीट चुना गया

बीजिंग, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) ने 5 दिसंबर को 2025 निशानेबाजी विश्व कप फाइनल के उद्घाटन समारोह में अपने 2025 पुरस्कारों की घोषणा की। चीनी टीम के हू खेई और सुन युजी को क्रमशः वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला पिस्टल एथलीट चुना गया।

इस वर्ष के पुरस्कारों में आठ श्रेणियां शामिल हैं। राइफल, पिस्टल और स्कीट शूटिंग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला एथलीटों का चयन एथलीटों, कोचों और मीडिया रिपोर्टरों सहित पेशेवर खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, निशानेबाजी के शौकीनों ने आईएसएसएफ के "वर्ष के सबसे लोकप्रिय एथलीट" पुरुष और महिला एथलीटों के लिए भी मतदान किया।

23 वर्षीय हू खेई ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन किया तथा कुल 6 विश्व कप स्वर्ण पदक जीते। 21 वर्षीय सुन युजी ने इस सत्र में विश्व कप में पदार्पण किया, तथा विश्व कप प्रतियोगिता में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक जीते।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/