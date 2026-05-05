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India Vietnam Relations : वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम का पहला भारत दौरा, एयरपोर्ट पर सीएम सम्राट चौधरी ने किया स्वागत

Gaya में वियतनाम राष्ट्रपति टो लाम का सीएम सम्राट चौधरी ने स्वागत किया
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Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 05:37 AM
बिहार: वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम का पहला भारत दौरा, एयरपोर्ट पर सीएम सम्राट चौधरी ने किया स्वागत

गयाजी: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को तीन दिवसीय भारत दौरे पर गयाजी पहुंचने पर वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम का गर्मजोशी से स्वागत किया।

सीएम सम्राट चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि वियतनामी राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी।

सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत की नगरी गयाजी आगमन पर वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। यह ऐतिहासिक आगमन निश्चित ही हमारे भारत-वियतनाम के प्रगाढ़ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।''

वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम 7 मई तक भारत में रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा है।

अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति टो लाम का 6 मई को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति टो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी उनसे मुलाकात करेंगी। अन्य नेताओं द्वारा भी राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात करने की उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, वियतनाम के राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान बोधगया और मुंबई का भी दौरा करेंगे। मंत्रालय ने आगे बताया कि नेताओं के बीच हुई ये मुलाकातें "मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करेंगी" और भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेंगी।

इससे पहले, 7 अप्रैल को, प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में टो लाम के चुनाव पर उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उनके साथ आगे काम करने की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि टो लाम के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता और भी मजबूत होती रहेगी।

--आईएएनएस

 

 

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