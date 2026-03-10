गवर्नर मैट मेयर के भारत दौरे के बाद डेलावेयर ने भारतीय कंपनियों में दिखाई दिलचस्पी

वाशिंगटन, 10 मार्च (आईएएनएस)। डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर ने हाल ही में नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद का दौरा किया। इस दौरे के बाद भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई गई है। इस यात्रा से निवेश, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और शोध साझेदारी के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

डेलिगेशन में डेलावेयर की सरकार, यूनिवर्सिटी और बिजनेस कम्युनिटी के नेता शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरे का फोकस राज्य में कंपनियों को अट्रैक्ट करना, विदेशों में डेलावेयर के बिजनेस के लिए अवसर बढ़ाना और भारतीय संस्थाओं के साथ रिसर्च के संबंध मजबूत करना था।

मेयर ने कहा, “हम डेलावेयर में और मौके ला रहे हैं। हमने कंपनियों को कामयाबी से भर्ती किया, डेलावेयर के श्रमिकों का समर्थन किया, रिसर्च पार्टनरशिप को मजबूत किया और दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक में फर्स्ट स्टेट के ब्रांड को काफी बेहतर बनाया।”

मिशन के खास नतीजों में से एक आरईएनपी ग्रीन एनर्जी का डेलावेयर में अपनी पहली अमेरिकी फैसिलिटी बनाने का प्लान था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव अप्रैल में राज्य का दौरा कर सकते हैं ताकि 2027 में खुलने वाले मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए साइट चुनना शुरू किया जा सके।

एक और डेवलपमेंट में इंटरनेशनल क्रिटिकल-केयर एयर ट्रांसफर टीम (आईसीएटीटी) एयर रेस्क्यू शामिल था, जो एक ग्लोबल एयर एम्बुलेंस कंपनी है जो डेलावेयर में शामिल होना चाहती है और राज्य में अपना पहला अमेरिकी ऑपरेशन बेस बनाने की योजना बना रही है।

यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर ने रिसर्च, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और क्लीन एनर्जी इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने के लिए बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे संस्थान के साथ बातचीत को भी आगे बढ़ाया।

इस बीच, डेलावेयर प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप ने भारत और डेलावेयर की कंपनियों के बीच कमर्शियल कनेक्शन को मजबूत करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ एक नया संबंध शुरू किया।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चारुनी पतिबांडा-सांचेज ने कहा, “इस आर्थिक मिशन ट्रिप ने दिखाया कि डेलावेयर ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला कर सकता है। हमने बिजनेस और सरकारी नेताओं के साथ संबंध मजबूत किए, डेलावेयर कंपनियों के लिए दरवाजे खोले, और निवेश, नवाचार और सहयोग के लिए नए रास्ते बनाए जो हमारे राज्य के लिए लंबे समय तक फायदेमंद होंगे।”

मिशन के दौरान, डेलावेयर की वर्सोजेन ने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ग्लोबल डिप्लॉयमेंट में तेजी लाने के लिए भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इनसोलर एनर्जी के साथ साझेदारी की घोषणा की।

यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में शुरू हुई और स्टार कैंपस में हेडक्वार्टर वाली वर्सोजेन ने बिना कार्बन एमिशन के हाइड्रोजन बनाने के लिए वॉटर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एडवांस्ड मटेरियल डेवलप किए हैं।

यह साझेदारी वर्सोजेन के एनियोनिक एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्टैक डिजाइन को इनसोलर की इंजीनियरिंग और निर्माण विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है, ताकि बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

मेयर ने कहा, "वर्सोजेन की कहानी फर्स्ट स्टेट की सबसे अच्छी कहानी है: यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में इनोवेटिव रिसर्च से स्टार कैंपस में एक विश्व स्तर पर लीडिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन कंपनी बन रही है, जो एक रियल-वर्ल्ड पार्टनरशिप में बदल रही है जो ग्लोबल स्तर पर क्लीन एनर्जी को तेजी से बढ़ा रही है।"

गवर्नर ने कहा, "वर्सोजेन की ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी को इनसोलर की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ जोड़कर, डेलावेयर केमिस्ट्री सच में कॉस्ट-इफेक्टिव, बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन दे रही है और आने वाले सालों के लिए डेलावेयर-इंडिया रिलेशनशिप को और गहरा कर रही है।"

नई दिल्ली में, मेयर ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को डेलावेयर के जीवन विज्ञान और उन्नत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए अनुसंधान सहयोग, स्टार्ट-अप जुड़ाव और नवाचार साझेदारी के अवसरों का पता लगाया लगाना था।

गवर्नर ने मुंबई में अमेरिकी कांसुलेट में “डेलावेयर में बिजनेस करना” सेमिनार भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मैन्युफैक्चरर्स, फिनटेक लीडर्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को निवेश और एक्सपेंशन के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर राज्य के फायदों के बारे में बताया गया।

इस दौरे के दौरान, डेलावेयर प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप ने नवाचार, स्टार्ट-अप एंगेजमेंट और दोनों पक्षों के बीच मजबूत कमर्शियल लिंक को बढ़ावा देने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन किया।

इस ट्रिप ने भारत के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन, एनएएसएससीओएम के एक डेलीगेशन के प्लान किए गए विजिट का रास्ता भी बनाया, जो मई में न्यूयॉर्क के एक तय दौरे के दौरान डेलावेयर जाएगा।

फर्स्ट लेडी लॉरेन मेयर ने कहा, “एक कान के डॉक्टर के तौर पर, आईसीएटीटी के साथ मीटिंग मेरे लिए व्यक्तिगत थी: वे डॉक्टर हैं जो जान बचाने वाली इमरजेंसी केयर पर फोकस करने वाली कंपनी बना रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “यह ट्रिप नए संबंध बनाने और नई कंपनियों को आकर्षित करने के बारे में थी। अब आईसीएटीटी डेलावेयर में शामिल होने का इरादा रखता है और यहां अपना पहला अमेरिकी ऑपरेशन शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे डेलावेयर के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी।”

अधिकारियों ने कहा कि आने वाले हफ्तों में फॉलो-अप काम जारी रहेगा क्योंकि राज्य इस दौरे के दौरान बने संबंधों को और मजबूत करेगा।

मेयर ने कहा, “ट्रेड मिशन का काम आने वाले हफ्तों में जारी रहेगा क्योंकि डेलावेयर के अधिकारी कंपनियों, यूनिवर्सिटी और सरकारी पार्टनर के साथ रिश्ते बनाना जारी रखेंगे। इस तरह एक छोटा राज्य मुकाबला करता है। हम आते हैं, संबंध बनाते हैं और हर समुदाय के लिए मौके वापस लाते हैं।”

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है और व्यापार, तकनीक और क्लीन एनर्जी में अमेरिका के लिए एक तेजी से जरूरी साझेदार बनता जा रहा है।

हाल के सालों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इनोवेशन और रिसर्च में सहयोग बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

केके/एएस