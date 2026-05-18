गोथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि स्वीडन के गोथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ईआरटी) को संबोधित करना उनके लिए सम्मान की बात थी।

इस बीच, देश की तेज आर्थिक वृद्धि और नई पीढ़ी के सुधारों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, विस्तारित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और तेजी से बदलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

‘डिज़ाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया’ के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने यूरोपीय कंपनियों को दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप-टेक विनिर्माण, हरित परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, अवसंरचना और मोबिलिटी, साथ ही स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूरोप के बीच मजबूत और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने परिवहन, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश सहित भारत की महत्वाकांक्षी अवसंरचना और ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं को रेखांकित किया।

उन्होंने भारत और यूरोप के बीच प्रतिभा गतिशीलता, शिक्षा और कौशल साझेदारी के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि भारत की युवा और कुशल कार्यशक्ति भविष्य की वैश्विक आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत-यूरोप सीईओ राउंडटेबल का आयोजन हर वर्ष करने का प्रस्ताव रखा और ईआरटी में एक “इंडिया डेस्क” स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

--आईएएनएस

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