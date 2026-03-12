Balochistan Gas Pipeline Attack : सुई-कराची गैस पाइपलाइन में धमाका, बलूच रिपब्लिकन ग्रुप ने ली जिम्मेदारी

क्वेटा: ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है। बलूचिस्तान के सुई गैस फील्ड से कराची तक फ्यूल ले जाने वाली एक बड़ी गैस पाइपलाइन में तोड़फोड़ की गई है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

एक बयान में, बीआरजी प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि ग्रुप के लड़ाकों ने बुधवार (11 मार्च) शाम को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर इलाके के पास 36-इंच डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन पर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया।

प्रवक्ता के मुताबिक, इस धमाके से सुई से कराची तक नेचुरल गैस ले जाने वाली पाइपलाइन को बहुत नुकसान पहुंचा।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीआरजी ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का विरोध करते हुए, चेतावनी दी कि वह ऐसी गतिविधियों को टारगेट करना जारी रखेगा।

एक अलग घटना में, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने बलूचिस्तान के टंप इलाके में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ कई हमले किए, जिसमें मिलिट्री के 15 जवान मारे गए।

मीडिया को जारी एक बयान में, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि ग्रुप के लड़ाकों ने 8 मार्च को टंप के पास अप्सी खान इलाके में एक हमला किया। बयान के मुताबिक, बीएलएफ की कई यूनिट्स ने अप्सी खान और शापचर जंक्शन पर मौजूद एक पाकिस्तानी मिलिट्री चेकपॉइंट के दो हिस्सों को घेर लिया और मोर्टार, स्नाइपर राइफल, रॉकेट, लाइट मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए हमला किया।

ग्रुप ने दावा किया कि शुरुआती हमला लगभग एक घंटे तक चला, जिसमें छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए, जबकि पोस्ट को काफी नुकसान हुआ।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएलएफ ने कहा कि ऑपरेशन अप्सी खान और शापचर के बीच मौजूद तीन और मिलिट्री चेकपॉइंट पर जारी रहा, जिसमें पांच और सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हमलावरों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन तैनात किया था। इस ड्रोन को ऑपरेशन के दौरान बीएलएफ के लड़ाकों ने मार गिराया।

ग्रुप ने दावा किया कि जब एक पाकिस्तानी मिलिट्री यूनिट अब्दुई और शापचर के बीच शवों को निकालने और घायल लोगों को निकालने के लिए आगे बढ़ी, तो बीएलएफ लड़ाकों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) धमाका किया, जिससे एक गाड़ी तबाह हो गई और चार और सैनिक मारे गए।

ग्रुप ने कहा कि 9 मार्च को, उसके लड़ाकों ने तुर्बत के पास जोसाक बुलेदा क्रॉस इलाके में दो गैस टैंकर गाड़ियों के टायर पंक्चर करने के बाद उनमें आग लगा दी थी। आरोप है कि ये टैंकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंडस्ट्रीज के लिए गैस सप्लाई ले जा रहे थे।

--आईएएनएस