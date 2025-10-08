अन्तरराष्ट्रीय

ग्रामीण पुनरुद्धार की ओर चीन का सुनहरा सफर

Oct 08, 2025, 03:48 PM

बीजिंग, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने कहा है कि चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण पुनरुद्धार में तेजी लाना आवश्यक है और इसका पहला कदम ऐसे उद्योगों का विकास करना है, जो लोगों को समृद्ध बनाएं।

अक्टूबर की सुनहरी शरद ऋतु में चीन के विशाल खेत और मनमोहक ग्रामीण इलाके गतिविधियों से भरपूर हैं, जहां मेहनतकश किसान और स्थानीय समुदाय नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

स्थानीय सरकारें अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार, योजना तैयार करके विशिष्ट उद्योगों को निरंतर सुदृढ़ कर रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने और संपन्न बनाने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। इसके साथ ही रहने योग्य, व्यापार के लिए उपयुक्त और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ग्रामीण क्षेत्रों की एक शानदार तस्वीर उभर रही है, जो चीन के ग्रामीण कायाकल्प के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

यानान, जो एक पुराना क्रांतिकारी गढ़ है, वर्ष 2022 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन के बाद महासचिव शी चिनफिंग के पहले निरीक्षण दौरे का केंद्र रहा। इस दौरान उन्होंने खुद जाकर देखा कि गरीबी से मुक्त होने के बाद ग्रामीणों का जीवन कैसा है, वे किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और पुनरुद्धार को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण पुनरुद्धार को व्यापक रूप से बढ़ावा देना होगा, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए नीतियों को सटीक रूप से लागू किया जाना चाहिए और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिकीकरण की गति तेज करनी होगी।

महासचिव शी चिनफिंग ने हमेशा ग्रामीण इलाकों और किसानों के प्रति गहरी संवेदना दिखाई है। निरीक्षण और शोध के दौरान वे कई बार खेतों में गए, ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने जोर देकर कहा, ''हमें गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों को सुदृढ़ करना जारी रखना चाहिए और ग्रामीण पुनरुद्धार को निरंतर मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए।''

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

