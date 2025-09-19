अन्तरराष्ट्रीय

ग्रैमी विजेता गीतकार ब्रेट जेम्स का विमान दुर्घटना में निधन, संगीत जगत में शोक की लहर

Sep 19, 2025, 11:51 AM

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। प्रसिद्ध गीतकार और ग्रैमी अवॉर्ड विजेता ब्रेट जेम्स का निधन विमान दुर्घटना में हो गया है। वह 57 वर्ष के थे और संगीत की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुके थे।

ब्रेट जेम्स ने कई लोकप्रिय गाने लिखे। उनका जाना संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी रचनाएं और योगदान संगीत की दुनिया में लंबे समय तक याद किए जाएंगे।

यह दुखद हादसा 18 सितंबर को नॉर्थ कैरोलाइना के फ्रैंकलिन इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि ब्रेट जेम्स जिस विमान में सफर कर रहे थे, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में तीन लोग सवार थे और अफसोस की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं बच सकी।

ब्रेट जेम्स को कई पुरस्कार और सम्मान मिले थे। वे न सिर्फ एक प्रतिभाशाली गीतकार थे, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करने में वह सबसे आगे थे।

कंट्री सिंगर जस्टिन एडम्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि ब्रेट ने उनके करियर की शुरुआत में जो मदद की, वह कभी नहीं भुलाई जा सकती। उन्होंने ब्रेट की दयालुता और प्रतिभा की प्रशंसा की और कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''एक महान शख्सियत का निधन। ब्रेट न सिर्फ प्रतिभाशाली थे, बल्कि बेहद दयालु इंसान भी थे। उन्होंने मेरे करियर की शुरुआत में हमेशा हौसला बढ़ाया। उनका यह सहयोग कभी भुलाया नहीं जा सकता।''

कई अन्य कलाकार और फैंस भी अपने भावनात्मक संदेश साझा कर रहे हैं।

ब्रेट जेम्स के गीतों ने कंट्री म्यूजिक की पहचान को और मजबूत किया। 'जीसस, टेक द व्हील,' 'ब्लैस्ड,' 'वेन द सन गोज डाउन,' 'द ट्रूथ,' और 'काऊ बॉय' जैसे हिट गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।

उन्होंने 500 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से 27 गाने चार्टबस्टर रहे।

