अन्तरराष्ट्रीय

ग्रीक द्वीप के पास नाव पलटने से तीन लोगों की मौत, 56 बचाए गए

Nov 12, 2025, 03:06 AM

एथेंस, 12 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिणी यूनान (ग्रीस) के गावदोस द्वीप के पास एक प्रवासी नाव पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 56 लोगों को बचा लिया गया। यह जानकारी यूनान के सरकारी प्रसारक ने दी है।

यूनानी तटरक्षक बल ने बताया कि मंगलवार को खराब मौसम के बीच बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है ताकि लापता लोगों को खोजा जा सके। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सरकारी प्रसारक ईआरटी के हवाले से बताया कि जीवित बचे लोगों से यह नहीं पता चल पा रहा है कि नाव में कुल कितने लोग सवार थे।

यूरोपीय सीमा और तट रक्षक एजेंसी (फ्रोंटेक्स) इस अभियान में यूनानी अधिकारियों की मदद कर रही है। अब तक मृतकों और बचे हुए लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है।

गावदोस द्वीप, क्रेते द्वीप के दक्षिण में स्थित है और यह वह मार्ग है जिसका इस्तेमाल अक्सर उत्तर अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले प्रवासी करते हैं। वर्ष 2015 से यूनान यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों का प्रमुख रास्ता रहा है, जब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने, मुख्य रूप से तुर्की से, इसकी सीमाओं को पार किया था।

पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोग भूमध्य सागर में यूरोप पहुंचने की कोशिश में डूबकर जान गंवा चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार अपील की है कि समुद्री बचाव को और मजबूत किया जाए और प्रवास के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाएं।

इस हादसे से एक दिन पहले यूनान के लेसवोस द्वीप के पास एक और प्रवासी नाव डूब गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई और सात लोगों को बचाया गया। तटरक्षक बल ने बताया कि तेज़ हवाओं के कारण राहत अभियान में कठिनाई आ रही है।

अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि नाव में कितने लोग सवार थे, क्योंकि बचे हुए सभी लोग सूडान के नागरिक हैं और वे अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, जिससे बातचीत में दिक्कत हो रही है।

--आईएएनएस

एएस/

