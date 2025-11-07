गुओछिंग ने प्राकृतिक आपदा निवारण और आपातकालीन प्रबंधन पर बैठक में भाग लिया

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के हाईनान प्रांत के सानया शहर में प्राकृतिक आपदा निवारण और आपातकालीन प्रबंधन पर 2025 'बेल्ट एंड रोड' मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित हुई।

सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी राज्य परिषद के उप प्रधानमंत्री च्यांग गुओछिंग ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिया।

च्यांग गुओछिंग ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की रोकथाम और नियंत्रण मानव अस्तित्व और विकास के लिए एक शाश्वत विषय है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि प्रकृति के नियमों के बारे में मानवता की समझ का कोई अंत नहीं है। आपदाओं के कारणों को वैज्ञानिक रूप से समझने, आपदा जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने और मानवता व प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। चीन ने हमेशा लोगों और उनके जीवन को सर्वोपरि रखा है और अपनी आपदा निवारण, शमन और राहत क्षमताओं में निरंतर सुधार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल भेजने और आपदा राहत सामग्री सहायता प्रदान करने जैसे व्यावहारिक उपायों के माध्यम से, चीन ने प्राकृतिक आपदा निवारण और नियंत्रण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी शक्ति का योगदान दिया है।

'साझा भाग्य, तीव्र एवं कुशल आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का निर्माण' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 36 देशों के आपातकालीन प्रबंधन विभागों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों, तथा आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/