Gandhi Jayanti Seattle : सिएटल में गेट्स फाउंडेशन ने मनाई गांधी जयंती, बिल गेट्स बोले- महात्मा गांधी के आदर्श हमारे कार्य का आधार हैं

सिएटल में गांधी जयंती समारोह, बिल गेट्स बोले- भारत नवाचार में वैश्विक नेता
Oct 03, 2025, 09:09 AM
नई दिल्ली: अमेरिका के सिएटल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में गांधी जयंती मनाया। इस मौके पर भारतीय संस्कृति, कला और व्यंजनों की प्रदर्शनी के लिए एक खास समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य बिल गेट्स के साथ-साथ वाशिंगटन राज्य और सिएटल शहर की सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में बिल गेट्स ने कहा, "यह बहुत ही सुखद है कि हम महात्मा गांधी की जयंती पर एक साथ आ रहे हैं। उनके आदर्श, हर व्यक्ति की समानता और गरिमा, हमारे काम का आधार हैं। आज, भारत नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है और ग्लोबल साउथ में लाखों लोगों के जीवन को बचाने और बेहतर बनाने की क्षमता वाले समाधानों का जिम्मा उठा रहा है। हम विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में उसके साथ साझेदारी जारी रखने के लिए तत्पर हैं।"

बता दें, इस कार्यक्रम में ग्लोबल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जोनाथन ग्रैनॉफ ने 'समकालीन विश्व व्यवस्था में गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता' पर एक खास संबोधन दिया। इससे पहले, बेलेव्यू पब्लिक लाइब्रेरी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एक स्मृति समारोह भी आयोजित किया गया, जहां बेलेव्यू नगर परिषद के नेतृत्व ने महात्मा की विरासत का सम्मान किया।

इसके अलावा, दोपहर में सिएटल सेंटर (स्पेस नीडल के आधार के पास) में एक और स्मृति समारोह आयोजित किया गया, जहां वाशिंगटन की सीनेटर वंदना स्लेटर ने मार्टिन लूथर किंग (एमएलके) - गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक एडी राई की उपस्थिति में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिएटल और बेलेव्यू में आयोजित इन कार्यक्रमों में भारतीय-अमेरिकी नेतृत्व के एक बड़े वर्ग ने भाग लिया, जहां छोटे स्कूली बच्चों द्वारा गांधी जी के पसंदीदा भजनों का विशेष गायन भी प्रस्तुत किया गया।

इसके अलावा, पनामा में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बजाया गया। पनामा विश्वविद्यालय के पीस प्लाजा में पनामा के राष्ट्रीय रिपब्लिकन बैंड ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर बजाया।

 

 

