गुणवत्ता विकास : चीनी गति से गुणवत्ता की ओर परिवर्तन का राज

बीजिंग, 13 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय कमेटी के चौथे पूर्णाधिवेशन ने उच्च गुणवत्ता विकास को वर्ष 2026 से 2030 तक 15वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय मुद्दा बनाया।

गुणवत्ता विकास शी चिनफिंग की आर्थिक विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग है। शी ने कहा था कि आर्थिक विकास में आकार की वृद्धि के साथ गुणवत्ता सवाल के समाधान को अधिक महत्व देना चाहिए। हमें गुणवत्ता की बड़ी उन्नति में आकार की प्रभावकारी वृद्धि करनी चाहिए।

पिछले कई दशकों में चीनी अर्थव्यवस्था ने युंगातर विकास किया। चीनी अर्थव्यवस्था का आकार अब विश्व के दूसरे स्थान पर है। लेकिन, परंपरागत वृद्धि मॉडल से संसाधन और पर्यावरण का दबाव लगभग पराकाष्ठा पर पहुंचा है। इसके अलावा श्रमिकों का अपेक्षात्मक लाभ गायब हो रहा है और कुंजीभूत तकनीकियों में यथाशीघ्र ही निर्णय प्राप्त करने की जरूरत है। इसी कारण चीन गुणवत्ता विकास के रास्ते पर चलने लगा।

गुणवत्ता विकास न सिर्फ आर्थिक समायोजन की मांग है, बल्कि समाज, पारिस्थितिकी और संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों का व्यवस्थित सुधार है। सीपीसी ने उसे चीनी आधुनिकीकरण का पहला कार्य निर्धारित किया है।

चीन अब तीन पहलुओं पर जोर लगा रहा है। पहला, सृजन से संचालित करना। दूसरा, हरित परिवर्तन। तीसरा, खुलापन और साझा करना।

उल्लेखनीय बात है कि चीन का विकास जन केंद्रित है। चीन चाहता है कि गुणवत्ता विकास से हरेक व्यक्ति विकास का उपलब्धि साझा कर सकेगा और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण का सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व होगा और चीन पूरे विश्व के साथ समृद्ध तथा सतत् विकास के भविष्य की ओर बढ़ सकेगा।

