'ग्लोबल साउथ मीडिया पार्टनर्स' तंत्र की स्थापना बैठक और 13वें ग्लोबल वीडियो मीडिया फोरम का आयोजन

बीजिंग, 6 नवंबर (आईएएनएस)। 'ग्लोबल साउथ मीडिया पार्टनर्स' तंत्र की स्थापना बैठक और 13वें ग्लोबल वीडियो मीडिया फोरम, चीन के शैनशी प्रांत के शीआन शहर में आयोजित हुआ।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरसी ने बधाई पत्र भेजकर आयोजन की पूर्ण सफलता की कामना की।

40 देशों और क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मीडिया समूहों के प्रमुखों और चीन में संबंधित देशों के दूतावासों के प्रतिनिधियों सहित 300 से अधिक मेहमानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और कई मीडिया सहयोग उपलब्धियों के विमोचन के साक्षी बने।

अपने बधाई संदेश में जरदारी ने कहा कि चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा 'ग्लोबल साउथ मीडिया पार्टनर्स' तंत्र की स्थापना, अधिक समतापूर्ण, न्यायसंगत, विविध और समावेशी नए वैश्विक संचार परिदृश्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपने बधाई संदेश में, दिसानायके ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में गहन परिवर्तन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्लोबल साउथ का प्रभाव बढ़ रहा है।

अपने बधाई संदेश में ओरसी ने कहा कि ग्लोबल साउथ मीडिया पार्टनर्स तंत्र की उद्घाटन बैठक और 13वें ग्लोबल वीडियो मीडिया फोरम का बहुत महत्व है और इसमें आशाजनक संभावनाएं हैं।

सीपीसी केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग के उप मंत्री और चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शेन हाईश्योंग ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया वर्तमान में अशांति और परिवर्तन के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 'वैश्विक शासन पहल' का प्रस्ताव रखा है। यह पहल ग्लोबल साउथ देशों की सबसे अधिक व्यावहारिक आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करती है। चीन का आधुनिकीकरण वैश्विक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। चाइना मीडिया ग्रुप इस अवसर का लाभ उठाने और अपने ग्लोबल साउथ मीडिया साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है, ताकि एक अधिक न्यायसंगत, समावेशी और सुंदर विश्व व्यवस्था के निर्माण में मीडिया की बुद्धिमत्ता और शक्ति का योगदान दिया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/