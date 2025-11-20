अन्तरराष्ट्रीय

'ग्लोबल मेयर्स डायलॉग नानचिंग' उद्घाटित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 04:41 PM

बीजिंग, 20 नवंबर (आईएएनएस)। 'ग्लोबल मेयर्स डायलॉग नानचिंग' 19 नवंबर को चीन के च्यांगसू प्रांत की राजधानी नानचिंग में उद्घाटित हुआ। ब्रुनेई, मिस्र, जर्मनी, इटली और चीन समेत 10 देशों के मेयरों और प्रतिनिधियों ने इस गतिविधि में हिस्सा लिया, शहरी शासन में अपने अनुभव शेयर किए, शहरी विकास में भविष्य के रुझान पर चर्चा की, और दुनिया भर में वॉटरफ्रंट शहरों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का योगदान दिया।

इस गतिविधि की थीम 'यांग्त्ज़ी नदी में ज्वार बढ़ रहा है, सभ्यताएं एक साथ शुरू होती हैं' थी, जिसमें सिलसिलेवार यात्राओं और संवाद के जरिए वॉटरफ्रंट शहर के निर्माण में नानचिंग के प्रैक्टिकल अनुभव को दिखाया गया, और दुनिया भर के वॉटरफ्रंट शहरों के लिए विकास की चुनौतियों का सामना करने और सतत विकास पाने में चीनी समाधान दिए गए।

गतिविधि के दौरान, उपस्थित लोगों को स्कूल फुटबॉल ट्रेनिंग देखने, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों की यात्रा करने और नदी किनारे के खूबसूरत इलाकों में घूमने जैसी गतिविधियों के जरिए पारिस्थितिकी संरक्षण, शहरी नवीनीकरण, सांस्कृतिक विरासत को बचाने और आधुनिकीकरण के विकास में नानचिंग के रास्ते की कई तरह की समझ मिलेगी।

'ग्लोबल मेयर्स डायलॉग' चीनी राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय द्वारा गाइड किया जाता है और वैश्विक आदान-प्रदान व सहयोग के लिए एक ज़रूरी मंच है, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय आपसी विश्वास को बढ़ाना, आपसी सीख को गहरा करना और ग्लोबल सहयोग को मजबूत करना है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...