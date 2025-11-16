'ग्लोबल लीडर' प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान: दक्षिण अफ्रीका के राजदूत

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में अगले हफ्ते जी20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'ग्रुप ऑफ 20' (जी20) के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे। उनकी यात्रा से पहले भारत में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत ने प्रधानमंत्री मंत्री मोदी को वैश्विक नेता बताया है।

भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने शनिवार को आईएएनएस से एक विशेष बातचीत में बताया कि अफ्रीकी महाद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर माना जाता है और उनका वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पीएम मोदी अफ्रीका सहित वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दशक से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी दक्षिण अफ्रीका यात्रा होगी। मुझे लगता है कि वह दक्षिण अफ्रीका की सबसे अधिक बार यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने के प्रयासों का नेतृत्व किया, एक ऐसी उपलब्धि जिसे 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान एक मील का पत्थर कहा जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि उनके और भारत सरकार के प्रयासों से ही 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने में मदद मिली थी। मुझे लगता है कि अफ्रीकी महाद्वीप के नेताओं ने भारत और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की उस भूमिका की सराहना की।

बता दें कि जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और आर्थिक केंद्र जोहान्सबर्ग में होगा।

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जहां वे न केवल वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे, बल्कि सुरक्षा सहयोग, लोगों के बीच संपर्क आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी विचार करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत रंगभेद के खिलाफ हमारे संघर्ष और हमारे मुक्ति संग्राम का समर्थन करने वाले पहले देशों में से एक था। 1994 में लोकतंत्र बनने के बाद से हमारे संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। भारत हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारों में से एक है। हमारे संबंधों की नींव बहुत गहरी है। बहुपक्षीय क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के संदर्भ में, हमारा सहयोग बहुत जीवंत है और निरंतर बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी