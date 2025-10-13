गाजा शांति शिखर सम्मेलन से पहले हमास ने छोड़े 21 इजरायली बंधक, ब्रिटेन के पीएम का बड़ा रिएक्शन

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। मिस्र में सोमवार को गाजा शांति शिखर सम्मेलन की पहली बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के अब्देल फतह अल-सीसी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के शांति समझौते के तहत पहले चरण में 7 बंधकों की रिहाई हो गई। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का बयान सामने आया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ब्रिटिश पीएम ने कहा, "आज मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। अब हमें पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा। ब्रिटेन गाजा में नागरिकों के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है और हम इसके पुनर्निर्माण में तेजी लाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्र में आयोजित इस बैठक में शामिल होने से पहले इजरायल के दौरे पर पहुंचे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा 4 घंटे का है।

दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई मामले में ताजा अपडेट यह है कि पहले फेज में 7 इजरायली बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस पर इजरायल के अधिकारियों को सौंपा था। वहीं इजरायल वॉर रूम के एक्स अकाउंट पर जानकारी दी गई है कि बाकी के 13 जीवित बंधकों को भी हमास ने रेड क्रॉस पर इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया है।

ट्रंप के सीजफायर प्लान के तहत फिलिस्तीन के लगभग 2000 कैदियों को इजरायल की ओर से रिहा किया जाना है।

इजरायली वॉर रूम ने जानकारी दी है कि रिहा हुए बंधकों में से एक मतान के परिवार ने कहा, "हम फिर से सांस ले सकते हैं। हमारा मतान घर आ गया है! हमारा प्यारा बेटा दो साल बाद हमारे पास लौट आया है और हमें उस पर बहुत गर्व है। हम उसकी हिम्मत की कद्र करते हैं। हम उसे गले लगाए बिना नहीं रह सकते और हम उसके साथ उसकी वापसी की योजना बना रहे हैं।"

--आईएएनएस

केके/वीसी