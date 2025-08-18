अन्तरराष्ट्रीय

गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए जल्द ही शुरू होगा नया अभियान : इजरायली सेना प्रमुख

Aug 18, 2025

यरूशलम, 18 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायली सेना के प्रमुख एयाल जमीर ने कहा है कि सेना जल्द ही गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए "जल्द ही" एक नया अभियान शुरू करेगी। गाजा सिटी, गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि ऐसा कदम पहले से तबाह इलाके के लिए और भयानक साबित हो सकता है।

ज़मीर ने यह बयान गाज़ा में एक दौरे के दौरान दिया, जहाँ उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और लड़ाई के अगले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि जल्द ही "ऑपरेशन गिडिऑन’स चेरीअट्स" का अगला चरण शुरू किया जाएगा। इस अभियान को मार्च में फिर से शुरू किया गया था, जब युद्ध विराम खत्म कर बंधकों को चरणबद्ध तरीके से रिहा किया गया था।

जमीर के मुताबिक आने वाले दिनों में सेना गाजा सिटी में हमास पर और ज़्यादा हमले करेगी, जब तक कि उसकी पूरी तरह हार न हो जाए। इसके लिए जमीनी, हवाई और समुद्री सभी ताक़तों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेना का नैतिक कर्तव्य है कि गाजा में बंदी बनाए गए लोगों को—चाहे वे ज़िंदा हों या मृत—वापस लाया जाए।

यह टिप्पणी इजरायल द्वारा गाजा शहर से निवासियों को स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा के एक दिन बाद आई है।

रक्षा मंत्रालय की संस्था कोगाट (सीओजीएटी) ने कहा है कि रविवार से नागरिकों को तंबू बांटने का काम शुरू किया जाएगा ताकि उन्हें लड़ाई वाले इलाकों से दक्षिणी गाजा की ओर ले जाया जा सके।

हमास ने इस योजना की निंदा की है और इसे "नए सिरे से जनसंहार और विस्थापन" बताया है।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 से, जब हमास के नेतृत्व वाले लड़ाकों ने इजरायल पर घातक हमला किया था, तब से इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 61,944 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 155,886 घायल हुए हैं।

गाज़ा के अस्पतालों ने रविवार को बताया कि अकाल और कुपोषण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में भूख से 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। अब तक भूख से मरने वालों की संख्या 258 पहुंच चुकी है, जिनमें 110 बच्चे हैं।

इजरायल का यह नया हमला उस समय की तैयारी है जब संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर हो रही बातचीत जुलाई से ठप पड़ी हुई है।

--आईएएनएस

एएस/

