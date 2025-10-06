गाजा सीजफायर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी हमास को चेतावनी

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। गाजा में सीजफायर के प्लान पर चर्चा करने के लिए हमास का प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अगर बात बन जाती है, तो चरणबद्ध तरीके से दोनों पक्ष आगे बढ़ेंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जारी की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "इजरायल के आसपास के कई देशों, सच कहूं तो, मुस्लिम, अरब, और कई अन्य देशों ने हमास के साथ अच्छी बैठक की हैं और ऐसा लग रहा है कि यह काम कर रहा है। हम थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है।"

वहीं अमेरिका में शटडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि यह सब अभी हो रहा है और यह सब डेमोक्रेट्स की वजह से है। डेमोक्रेट्स अपने शटडाउन के कारण बहुत सारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।

इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "इस सप्ताह के अंत तक हमास और दुनिया भर के देशों (अरब, मुस्लिम और अन्य सभी) के साथ बंधकों को रिहा करने, गाजा में युद्ध समाप्त करने और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य पूर्व में शांति की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है।"

उन्होंने आगे कहा कि ये वार्ताएं बहुत सफल रही हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तकनीकी टीमें सोमवार को मिस्र में फिर से बैठक करेंगी ताकि आखिरी डिटेल्स पर काम किया जा सके और उन्हें स्पष्ट किया जा सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर को लेकर तेजी से काम आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि मुझे बताया गया है कि पहला चरण इसी सप्ताह पूरा हो जाना चाहिए और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध करता हूं। मैं इस सदियों पुराने 'संघर्ष' पर नजर रखता रहूंगा। समय की बहुत आवश्यकता है, वरना भारी रक्तपात होगा—ऐसा कुछ जिसे कोई नहीं देखना चाहता!

--आईएएनएस

केके/एएस