गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियान में लगभग 70,000 लोगों की मौत

बीजिंग, 9 नवंबर (आईएएनएस)। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य विभाग ने 8 नवंबर को एक बयान जारी कर कहा कि 2023 के 7 अक्टूबर को इजरायली-फिलिस्तीनी संघर्ष के नए दौर के शुरू होने के बाद से, गाजा में इजरायली सैन्य अभियान में मरने वालों की संख्या 69,000 से अधिक हो गई है।

बयान में कहा गया है कि इजरायल ने उस दिन मध्य गाजा में नागरिकों पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 72 घंटों में, गाजा के अस्पतालों में 10 शव मिले हैं, जिनमें एक व्यक्ति इजरायली हवाई हमले में मारा गया और नौ शव मलबे से बरामद किए गए हैं।

गाजा पट्टी के स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की थी कि उसे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से इजरायल से स्थानांतरित किए गए 15 फिलिस्तीनी शव मिले हैं। अब तक, इजरायल द्वारा स्थानांतरित किए गए शवों की कुल संख्या 300 तक पहुंच चुकी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/