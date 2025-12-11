गाजा पीस प्लान के दूसरे चरण पर घोषणाएं ‘जल्द’: इजरायल में बोले अमेरिकी राजदूत

तेल अवीव, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने बुधवार को कहा कि गाजा शांति योजना के दूसरे चरण पर महत्वपूर्ण घोषणाएं "बहुत जल्द" होने वाली हैं। उन्होंने जोर दिया कि यह चरण गाजा में स्थिरता और पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) की तैनाती और 'बोर्ड ऑफ पीस' का गठन शामिल है।

यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत आया है, जो अक्टूबर 2025 में पहले चरण के समझौते के बाद अब दूसरे चरण की ओर बढ़ रही है।

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि इस ढांचे में हमास को फिर से सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वो इजरायल में हैं और बुधवार को यरुशलम में राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात करने पहुंचे थे।

यूएस दूत का बयान हर्जोग के कार्यालय ने जारी किया। इसमें कहा गया कि वाल्ट्ज ने गाजा प्लान पर पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव की तारीफ करते हुए कहा कि यह “शायद इजरायल के लिए, इस इलाके में स्थिरता के लिए अब तक का सबसे सकारात्मक प्रस्ताव है,” और कहा कि “यह महज बयानबाजी नहीं थी, यह एक स्पष्ट योजना को लागू करने की सोच है।”

उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि प्लान के दूसरे चरण के हिस्सों पर जल्द ही घोषणाएं की जाएंगी, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस और फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी शामिल है। इसे प्लान के तहत बनाया जा रहा है।

यूएस दूत ने आगे कहा, “मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि हमास को जाना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि यह आसान तरीके से हो या मुश्किल तरीके से लेकिन होगा जरूर, अब हमास नहीं रहेगा।”

बता दें, ट्रंप ने 4 दिसंबर को कहा ही कह दिया था कि दूसरा चरण "बहुत जल्द" शुरू होगा, लेकिन समयसीमा स्पष्ट नहीं की।

ट्रंप की 20-सूत्री गाजा शांति योजना अक्टूबर 2025 में पहले चरण के साथ शुरू हुई, जिसमें इजरायली सेनाओं की "येलो लाइन" के पीछे वापसी, बंधकों की रिहाई (20 जीवित और 27 शव), और फिलिस्तीनियों की रिहाई शामिल थी। हमास ने टेक्नोक्रेट्स को सौंपने पर सहमति जताई, लेकिन निरस्त्रीकरण पर असहमति बनी हुई है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 दिसंबर को कहा कि दूसरा चरण "जल्द" शुरू होगा, और वे दिसंबर में ट्रंप से मिलेंगे। यूएनएससी ने ट्रांजिशनल गवर्नेंस बॉडी को मंजूरी दी है, लेकिन सदस्यों की घोषणा अभी बाकी है।

--आईएएनएस

केआर/