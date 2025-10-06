गाजा में युद्धविराम कराने की दिशा में ट्रंप की पहल प्रशंसनीय: मिस्र के राष्ट्रपति सीसी

काहिरा, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने डोनाल्ड ट्रंप के 20 प्वाइंट गाजा प्लान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में एक नई शुरुआत साबित हो सकता है।

सीसी ने सोमवार को अपने विचार मिस्र के 'ग्लोरियस विक्ट्री दिवस' कार्यक्रम के दौरान रखे। इजरायल और मिस्र के बीच 1973 के युद्ध (जिसके परिणामस्वरूप सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का कब्जा समाप्त हुआ) की 52वीं वर्षगांठ के समारोह में वो बोल रहे थे। अपने संबोधन में, सीसी ने कहा, "मैं दो साल के युद्ध, नरसंहार, हत्या और विनाश के बाद गाजा में युद्धविराम की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल की केवल प्रशंसा और सराहना ही कर सकता हूं।"

उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता का जिक्र करते हुए आगे कहा, "युद्धविराम, कैदियों और बंदियों की वापसी, गाजा का पुनर्निर्माण और एक शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत, जो फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और मान्यता की ओर ले जाती है, इसका मतलब है कि हम स्थायी शांति और स्थिरता के सही रास्ते पर हैं।"

बता दें, गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप के अल्टीमेटम को स्वीकार करने के लिए हमास को मनाने की कोशिश मिस्र और कतर कर रहे हैं।

अल-सीसी ने पहले कहा था कि उनकी सरकार दो-राज्य समाधान पर आधारित इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करेगी।

ट्रंप की योजना के अनुसार, हमास को सभी 48 बंधकों को वापस करना होगा जिनमें से लगभग 20 के बारे में इजरायल का मानना ​​है कि वे अभी भी जीवित हैं – सत्ता छोड़नी होगी और शस्त्र छोड़ने होंगे।

हालांकि, यह प्रस्ताव, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है, फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात नहीं करता है। वहीं, हमास सभी बंधकों की रिहाई, सत्ता का समर्पण और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी पर सहमत हुआ है।

