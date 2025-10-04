अन्तरराष्ट्रीय

गाजा में युद्धविराम को लेकर हमास का रवैया सकारात्मक: उर्सुला वॉन डेर लेयेन

Oct 04, 2025, 05:06 PM

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित शांति समझौते पर हमास के रुख को सकारात्मक बताया है। उम्मीद जताई है कि अब युद्ध रोकना शायद संभव होगा।

वॉन डेर लेयेन ने एक्स पर लिखा, "हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने और हालिया प्रस्ताव में शामिल होने की तत्परता उत्साहजनक है।" उन्होंने आगे कहा, "इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। गाजा में तत्काल युद्धविराम और सभी बंधकों की रिहाई संभव है।"

इसके साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि यूरोप इसमें अपना पूरा सहयोग देगा। उन्होंने आगे लिखा, "यूरोप नागरिकों की पीड़ा को समाप्त करने तथा शांति के लिए एकमात्र व्यावहारिक समाधान, द्वि-राज्य समाधान को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों का समर्थन करेगा।"

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समझौता प्रस्ताव पर हमास ने सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार रात को धमकी दी थी। धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीजफायर के लिए तैयार हो गया। हमास ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि वह ट्रंप के तय फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा बंधकों को रिहा करने और मृतकों (बंधकों) के शव लौटाने को तैयार है। साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है।

साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है।

हमास के रिस्पॉन्स के बाद ट्रंप ने कहा कि उनका मानना ​​है कि हमास ने दिखा दिया है कि वह "स्थायी शांति के लिए तैयार" है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू की सरकार पर डाल दी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, "इजरायल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें!"

"हम पहले से ही उन विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। यह सिर्फ गाजा के बारे में नहीं है, यह मध्य पूर्व में लंबे समय से अपेक्षित शांति के बारे में है।"

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि "राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण के अनुरूप, राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग से इजरायल निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए काम करना जारी रखेगा।"

--आईएएनएस

केआर/

