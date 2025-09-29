गाजा में स्थायी सीजफायर की प्लानिंग कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप, मिडिल ईस्ट को लेकर दिए बड़े संकेत

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। गाजा में बीते दो सालों से जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्लानिंग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस प्लानिंग को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी समर्थन मिल गया है। इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के माध्यम से दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में मिडिल ईस्ट को लेकर कुछ संकेत दिए हैं, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि गाजा में जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाए।

यूएनजीए की 80वीं बैठक से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब और मुस्लिम देशों के साथ चर्चा की। इसके बाद ट्रंप ने गाजा में सीजफायर के लिए 21 सूत्री रोडमैप भी तैयार किया है।

'ट्रुथ' पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, ''मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का हमारे पास बेहतरीन मौका है। सभी लोग पहली बार किसी खास चीज के लिए तैयार हैं। हम इसे पूरा करके रहेंगे।''

वहीं, उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मिडिल ईस्ट के बाद वह इजरायल के साथ भी बातचीत करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट से ये तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट को लेकर उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। 7 अक्टूबर का वो दिन जल्द ही आने वाला है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोरकर रख दिया था।

इससे पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीजफायर पर सहमति जताई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के 21 सूत्री रोडमैप को भी काफी पसंद किया।

पीएम नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि इजरायल व्हाइट हाउस के साथ मिलकर गाजा में सीजफायर करने की नई प्लानिंग पर काम कर रहा है।

बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर बेरहमी से हमला किया था। इसमें करीब 1,200 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को हमास आतंकियों ने बंधक बना लिया।

इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स का गाजा में हमास को मिटाने का ऑपरेशन शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। इजरायली सेना को इस ऑपरेशन में काफी सफलता भी मिली है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या 66,005 हो गई है और 168,162 लोग घायल हुए हैं।

