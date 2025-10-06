गाजा में सीजफायर को लेकर बनेगी बात? ट्रंप के प्लान पर चर्चा के लिए मिस्र पहुंचा हमास का प्रतिनिधिमंडल

काहिरा, 6 अक्टूबर (आईएएनएस) । गाजा में सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय योजना के तहत सबसे पहले बंधकों की रिहाई पर हमास ने हामी भरी है। वहीं गाजा शांति समझौता के लिए हमास का प्रतिनिधिमंडल ट्रंप के प्लान पर चर्चा करने के लिए मिस्र पहुंचा है।

मिस्र के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि फिलिस्तीनी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन (हमास) का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लाल सागर के शहर शर्म अल शेख में मिस्र के साथ वार्ता की तैयारी के लिए रविवार को मिस्र पहुंचा।

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा सीजफायर योजना के तहत पहले चरण में कैसे काम करना है, इस पर बातचीत करेंगे।

दोनों पक्षों के बीच बंधक और कैदियों की अदला-बदली से लेकर हमास द्वारा अपने हथियार सौंपने पर चर्चा हो सकती है।

हमास के साथ चर्चा के बाद मिस्र का एक पक्ष इजरायल के साथ अलग बैठक करेगा। बाद में दोनों बैठकों के बारे में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को जानकारी दी जाएगी। बता दें, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मिस्र पहुंचेंगे।

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की है कि इजरायली और हमास प्रतिनिधिमंडलों के बीच सोमवार को बातचीत होगी। इस बातचीत में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय योजना के तहत "सभी इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला-बदली के लिए क्षेत्रीय परिस्थितियों और विवरणों पर चर्चा की जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करें।"

इससे पहले उन्होंने कहा था कि जब हमास पुष्टि करेगा, तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे।

-- आईएएनएस

केके/वीसी