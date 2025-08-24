गाजा में एक बार फिर इजरायली हमला, 34 लोगों की मौत : रिपोर्ट

तेल अवीव, 23 अगस्त (आईएएनएस)। गाजा पट्टी में एक बार फिर से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार सुबह से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 34 लोगों की जान चली गई है।

यह जानकारी चिकित्सा अधिकारियों के हवाले से दी गई है, हालांकि अभी इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतकों में आम नागरिक कितने हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा के उत्तरी हिस्से में जब लोग राहत सामग्री का इंतजार कर रहे थे, तभी हमला हुआ और छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके अलावा, खान यूनिस क्षेत्र में एक टेंट को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में दो लोग मारे गए, वहीं गाजा सिटी के दक्षिणी इलाके अल-सबरा में एक घर पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) की तरफ से अब तक इन हमलों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि हमले तड़के सुबह से शुरू हुए और दिनभर अलग-अलग इलाकों में हवाई और ड्रोन हमले जारी रहे।

हादसे में मरने वालों के बारे में अभी साफ जानकारी नहीं है कि वे सभी आम लोग थे या उनमें कुछ हथियारबंद भी शामिल थे।

गौरतलब है कि गाजा में हाल के महीनों में इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के चलते आम नागरिकों की जानमाल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोजाना हो रहे हमलों से न सिर्फ जानें जा रही हैं, बल्कि इलाके में भारी तबाही भी हो रही है।

मानवीय संगठनों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि गाजा के लोगों को राहत सामग्री तक पहुंचने में भारी मुश्किलें हो रही हैं, और ऐसे में सहायता प्राप्ति के दौरान हुए हमले हालात को गंभीर बना सकते हैं।

