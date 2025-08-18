गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन

यरूशलम, 18 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग के लिए हजारों इजरायलियों ने प्रदर्शन किया।

इजरायल में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुईं, जो गाजा में चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को दर्शाती हैं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आलोचकों को डर है कि इजरायल का गाजा शहर और मध्य गाजा पर कब्जा करने के लिए नया सैन्य अभियान उन 49 बंधकों के लिए खतरा बन सकता है जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं।

प्रदर्शनों का आयोजन करने वाले बंधक और लापता परिवार फोरम ने कहा कि देश भर में 300 से ज्यादा जगहों पर हुई रैलियों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया।

तेल अवीव में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सड़कों को खाली करा दिया गया, और गाजा युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए युद्धविराम की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतरी। इस प्रदर्शन के समर्थन में माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, और फाइवर जैसी प्रमुख कंपनियों की स्थानीय शाखाओं सहित कई कंपनियों ने अपने कार्यालय बंद कर दिए।

प्रदर्शनकारियों ने यरूशलम जाने वाली मुख्य सड़क सहित राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, टायरों में आग लगा दी और परिवहन बाधित कर दिया।

प्रदर्शनकारी बंधक संघर्ष के प्रतीक पीले बैनरों के साथ इजराइली झंडे लिए हुए थे, नारे लगा रहे थे और ढोल बजा रहे थे।

पुलिस ने कुछ लोगों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने और कम से कम 38 लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना दी।

वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इन प्रदर्शनों को "हमास के हाथों में खेलने वाला एक विकृत और हानिकारक अभियान" करार दिया।

स्मोट्रिच ने कहा कि युद्धविराम समझौते के लिए दबाव डालना "बंधकों को सुरंगों में दफना देगा" और इजरायल को "अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण" करने के लिए मजबूर करेगा।

इसके विपरीत, पूर्व बंधक गादी मोसेस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि "युद्ध का रास्ता किसी समाधान तक नहीं ले जाएगा।"

उन्होंने "हमास को खत्म करने" की मांगों को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि हमेशा कोई न कोई दूसरा समूह सामने आ जाएगा। मोसेस ने नेताओं से "एक तर्कसंगत योजना अपनाने का आग्रह किया।

