गाजा में बीच रास्ते पर रसद से भरा ट्रक लूटा? अमेरिका ने जारी किया वीडियो तो हमास ने आरोप से किया इनकार

Nov 03, 2025, 12:43 AM

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका ने एक वीडियो फुटेज जारी कर हमास पर आरोप लगाया कि वे गाजा में आम लोगों की मदद के लिए जो सहायता भेजी जा रही है, उसे लूट रहे हैं। हालांकि, हमास ने अमेरिका की ओर से लगाए गए इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि गाजा में एक सहायता काफिले को लूटने के अमेरिकी आरोप झूठे हैं।

हमास द्वारा संचालित गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस ने बयान जारी कर कहा, "अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आरोप झूठे हैं, उनके पास सबूतों का अभाव है, और ये एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं।"

संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) द्वारा इस सप्ताह के अंत में एक ड्रोन वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें शुक्रवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में एक सहायता ट्रक को लूटते हुए संदिग्ध हमास कार्यकर्ताओं को दिखाया गया था।

सीईएनटीसीओएम ने एक बयान में कहा, "दक्षिणी इजरायल के किरयात गत में स्थित अमेरिकी नेतृत्व वाले नागरिक-सैन्य समन्वय केंद्र (सीएमसीसी) ने उत्तरी खान यूनिस में गाजावासियों को अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से आवश्यक सहायता पहुंचाने वाले एक मानवीय काफिले के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहे एक सहायता ट्रक को लूटते हुए संदिग्ध हमास कार्यकर्ताओं को देखा।"

अमेरिकी नेतृत्व में स्थापित सीएमसीसी का उद्देश्य गाजा में मानवीय, रसद और सुरक्षा सहायता का समन्वय करना और युद्धोत्तर स्थिरीकरण चरण की निगरानी करना है। इस केंद्र की स्थापना के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैन्य कर्मियों को भेजा गया है, जहां वर्तमान में कई सहयोगी देशों के सैनिक तैनात हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की निगरानी के लिए गाजा के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन से वीडियो निगरानी के माध्यम से सीएमसीसी को इस घटना की जानकारी दी गई।

दूसरी ओर, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। इजरायली मीडिया ने रक्षा मंत्री कॉट्ज के हवाले से दावा किया है कि लेबनान के राष्ट्रपति हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच में आ रहे हैं। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, काट्ज ने हिजबुल्लाह पर आग से खेलने का आरोप लगाया और लेबनान सरकार से निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करने और समूह को दक्षिण से हटाने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज का कहना है कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन हिज्बुल्लाह आतंकवादी समूह को निरस्त्र करने के प्रयासों में अड़ंगा डाल रहे हैं। अगर बेरूत आतंकवादी समूह को निरस्त्र नहीं करता है तो इजरायल कार्रवाई करेगा।

काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हिज्बुल्लाह आग से खेल रहा है और लेबनानी राष्ट्रपति टालमटोल कर रहे हैं। हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने और उसे दक्षिणी लेबनान से हटाने की लेबनानी सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाना चाहिए। अधिकतम प्रवर्तन जारी रहेगा और गहरा होगा। हम उत्तरी क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं होने देंगे।"

