गाजा-इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने पर हमास राजी, संयुक्त राष्ट्र ने किया फैसले का स्वागत

Oct 04, 2025, 04:00 AM

संयुक्त राष्ट्र, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। गाजा-इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के इस फैसले का स्वागत किया है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दी।

दुजारिक ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हमास द्वारा जारी बयान का स्वागत करते हैं और इससे उत्साहित हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में संघर्ष को समाप्त करने के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया और कतर तथा मिस्र को उनके अमूल्य मध्यस्थता कार्य के लिए धन्यवाद दिया।

महासचिव ने तत्काल और स्थायी युद्धविराम, सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई और बेरोकटोक मानवीय पहुंच के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इन उद्देश्यों की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करेगा ताकि और अधिक पीड़ा को रोका जा सके।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को अपना जवाब सौंप दिया है। उसने कहा कि वह सैद्धांतिक रूप से सभी जीवित और मृत इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गया है।

एक प्रेस बयान में, फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह ने गाजा प्रशासन को स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के एक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसका गठन राष्ट्रीय सहमति से हुआ है और जिसे अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त है।

ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर कहा, "हमास के बयान के आधार पर मेरा मानना ​​है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजरायल को गाजा पर बमबारी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। हम पहले से ही उन विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। यह केवल गाजा के बारे में नहीं है, यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति के बारे में है।"

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें बंधकों के लिए युद्धविराम समझौते, बंधकों को रिहा करने, गाजा का विसैन्यीकरण और संघर्ष खत्म होने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की रूपरेखा शामिल है।

--आईएएनएस

वीसी

